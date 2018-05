Cristiano habló luego del partido y levantó polémica: ¿se va?

Estuvo varias ocasiones cerca de tomar una decisión que hasta ahora no llegó y que lo llevó a convertirse en uno de los mejores jugadores del Mundo. Esa decisión de despedirse del Real Madrid, club en el que ganó una gran cantidad de trofeos, parece estar más cerca que nunca o al menos eso dejó entrever luego del partido ante Liverpool.

No fue de los mejores encuentro de Crisitano Ronaldo. No anotó y no se lo vio muy activo en el juego de un Madrid que no lo necesitó para alzarse con la tercera Champions League consecutiva, pero lo más interesante del portugués se dio minutos después del pitazo final.

LA PALABRA DE CR7#ChampionsxFOX | Cristiano: "Ha sido muy bonito jugar en el Real Madrid" 👀👀👀 pic.twitter.com/uAblvvUE4s — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de mayo de 2018

Habló en cancha y declaró: "Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta". Solo el paso de los días y de las semanas le dará una conclusión a esa frase y la misma tiene dos opciones: o queda en el olvido o definitivamente se marcha del club merengue.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo arribó al elenco español en 2009, luego de su pasaje por el Sporting de Lisboa y el Manchester United. El luso dejó la puerta abierta y la pregunta que ahora se hacen todos es: ¿se va del Real Madrid?