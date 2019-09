Cristiano: "Tengo que ganar siete u ocho Balones de Oro para estar arriba de Messi"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristiano Ronaldo, que se considera así mismo como "el número uno" en la historia del fútbol, aceptó que para lograr una unanimidad de opiniones debería alcanzar "siete u ocho Balones de Oro". Con ese éxito, lo que lo mueve para estar bien arriba, se pondría "por encima" de Lionel Messi.

CR7 aceptó que Messi "está en la historia del fútbol" y que tendría que ganar "seis, siete u ocho Balones de Oro para estar encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco", remarcó el portugués en una entrevista a la cadena británica ITV y de esta forma cree que se cerrará el debate sobre quién es mejor.

El actual futbolista de la Juventus de Turín destacó que Messi es "un chico y un futbolista fantástico" y aunque dejó en claro: "No somos amigos", indicó "hemos compartido este escenario durante 15 años. Sé que él me ha apretado para ser un mejor jugador y que yo he hecho lo mismo con él".

"Estoy seguro de que estoy en la historia del fútbol por lo que he hecho y lo que sigo haciendo, pero como uno de los mejores, para mí el número uno, pero para algunos aficionados, si el número uno es otro y yo el segundo, no me importa", aseveró CR7.

Al hablar de su éxito deportivo, comentó: "Yo no sigo a los récords, los récords me siguen a mí. Soy un adicto al éxito y no creo que sea algo malo, creo que es bueno porque eso me motiva. Si tú no estás motivado, es mejor parar. Estoy obsesionado con ganar", aseguró, advirtiendo que "los números no mienten".

Y defendió su condición de número uno al establecer la forma en la que se ha dedicado al fútbol: "En los últimos 15 años siempre he mantenido el mismo nivel y lo importante es el esfuerzo, la dedicación, el trabajo duro porque el talento ya no es suficiente. Si no te dedicas al cien por cien no alcanzarás el nivel que deseas".

La anécdota Se disfrazó de "rockstar"

En la misma entrevista con el programa 'Good Morning Britain' de ITV, el portugués contó una divertida anécdota del día que se tuvo que disfrazar para salir de fiesta por Madrid en 2009. "No puedo salir a sitios públicos. No tengo privacidad. Pero en el año nuevo de 2009 le dije a mi amigo Ricky que quería salir. Era año nuevo y no podíamos quedarnos en casa. Compramos disfraces y nos fuimos a un discoteca vestidos como rockstars en el centro de Madrid. Todo el mundo nos miraba raro, decía 'de dónde salieron estos'. Quedamos en que solo íbamos a hablar en inglés. Pero en un momento, hablé portugués con Ricky: '¿qué quieres beber?'. La única vez en toda la noche que hablamos portugués y un chico que estaba detrás de mí, se acercó y me dijo: 'Cristiano, sé que eres tú'".

CR7 siguió narrando: "Y yo pensé que no era posible, no reaccioné y me sentí mal e irritado. Durante la noche, ese chico estuvo diciendo a toda la discoteca: 'Miren, ese de ahí es Cristiano'. Estuvimos allí tres horas. Fue de las mejores noches de mi vida", finalizó el crack.