Cristiano eligió su mejor gol, que terminó llevándolo a la Juventus

Cristiano Ronaldo acaba de firmar un nuevo contrato, este por la utilización de su imagen. Fue con Danz, la plataforma de streaming que se dedica a la transmisión de eventos deportivos en vivo. Y, en el marco del anuncio, realizó una entrevista en la cual admitió que el mejor gol de su carrera se lo convirtió a su actual equipo, Juventus.

Fue por la pasada Champions League, en el encuentro por cuartos de final disputado en el estadio de la Juve. El gol de chilena a los 64 minutos para el 2-0 (sería victoria de Real Madrid 3-0) generó admiración por parte del público de la Juve, que lo ovacionó y eso fue muy bien recibido por CR7.

"Puedo decir que los pequeños detalles terminan haciendo una gran diferencia", admitió Cristiano. "Diría que lo que vi en ese estadio ayudó", comentó al ser consultado sobre si la manera en que el público lo homenajeó entonces pesó en su decisión de marchar a Juventus.

"Desafortunadamente anoté aquel gol contra mi club actual, pero de todas formas eso ya es pasado. Fue el mejor gol de mi carrera hasta hoy. Por supuesto que me sorprendió cuando la gente empezó a aplaudirme en el estadio. Fue como, ¡guau! Eso no me había ocurrido jamás, así que fue un momento inolvidable", confesó el portugués.