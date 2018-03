Cristiano se lo dio vuelta en la hora a Salah

Egipto debía enfrentar a Portugal en Zurich en lo que era un entretenido encuentro ya que se cruzaban Salah ante Cristiano Ronaldo y porque ambos pueden estar en el camino celeste.



Si bien Egipto estará en ese camino, ya que será el equipo del debut, Portugal es un posible rival en octavos de final. El saldo del partido fue un triunfo de los europeos pero donde hubo goles de sus máximas figuras: Mohammed Salah y Cristiano Ronaldo.



Más allá de eso, el elenco dirigido por Héctor Cúper dejó buenas señales para ellos y cosas a tener en cuenta para los del maestro Tabárez a las que deberán estar atentos cuando los enfrenten.



El encuentro tuvo dos tiempo muy distintos. En el primero, Egipto tuvo la primera clara del partido pero luego fue perdiendo peso y Portugal lo aprovechó para irse arriba y atacar bastante, sin encontrar el gol. El zaguero Rolando anotó cerca del final de esa primer parte, pero el árbitro lo invalidó por offside.



En el complemento, pese a que Egipto no dominó encontró el gol y fue más peligroso que una selección lusa que fue más con el corazón que con fútbol, aunque encontró el triunfo en la hora.



Iban 55' cuando Salah recibió por banda izquierda y definió al primer palo para poner así lo que era la apertura del marcador. Desde ese momento, el elenco africano apostó al contragolpe y estuvo cerca de anotar en varios de ellos, pero no los aprovechó y lo pagó caro.



De tanto ir, Portugal terminó consiguiendo el empate a los 92' de la mano de Cristiano Ronaldo, pero uno de los mejores del mundo no se quedó ahí, sino que a los 94' terminó poniendo, de cabeza y VAR de por medio, el gol con el que Portugal le dio vuelta el partido a Egipto.