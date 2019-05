Cristian Rodríguez: "¿Porque tenga dos críticas voy a abandonar? Yo no abandono"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Era importante para nosotros seguir en la Copa Libertadores porque veníamos haciendo las cosas bien pero lamentablemente quedamos por el camino y estamos dolidos por eso. Después vino lo del clásico que era algo histórico jugarlo en casa y la idea era ganarlo para que quedáramos en la historia, pero no se hizo un buen partido, pero tampoco se perdió y lo principal es que seguimos primeros, estamos bien y ahora tenemos tiempo de preparar el partido contra Fénix y hoy ya empezamos los trabajos de cancha ya que tuvimos libre el fin de semana y ayer trabajamos en el gimnasio”, contó Cristian Rodríguez en conferencia de prensa este miércoles en Los Aromos.

Acerca de las críticas recibidas en las últimas horas que causaron incluso una respuesta personal del “Cebolla”, el capitán de Peñarol remarcó que “el fútbol es así y lamentablemente la memoria es corta porque hacés 20 partidos bien y está todo bárbaro pero hacés uno o dos mal y empiezan las críticas. En un club muy grande esto es normal. Soy un referente y es normal que lo ataquen a uno. Me tocó vivirlo cuando era más chico que tenía 16-17 años y siempre atacaban a los referentes de esa época. Eso lo aprendí y ahora lo importante es seguir para adelante”.

“Es algo que molestó porque son cosas que no eran ciertas pero para no darle mucho margen ya que se habló muchísimo, ya se disculpó la persona y esas cosas ojalá no vuelvan a repetirse por más que hay mucha maldad en la sociedad, pero nosotros tenemos que jugar al fútbol, dedicarnos a lo que sabemos hacer y disfrutar de nuestras familias y los amigos que son los que nos valoran de verdad”, agregó.

Consultado acerca de si pensó que tras su regreso a Uruguay iba a tener que aclarar cosas que no corresponden, el futbolista aurinegro expresó que “uno se prepara y gracias a Dios me tocó ser profesional desde muy chico y he aprendido bastante. Al ser una figura pública siempre están hablando en su casa, con el mate, a la hora de la cena, de cómo fue el rendimiento del jugador. Estamos acostumbrados y nos hacemos fuertes”.

“Por suerte hay apoyo de todo el mundo. Yo no me puedo echar atrás por cinco críticas y por suerte hay mucha más gente que es la que quiere que esté en el club que la que me vaya”, subrayó el “Cebolla”.

Respecto a la exposición que tienen determinadas figuras uruguayas, Cristian Rodríguez dijo que “no solamente es con los jugadores de fútbol sino con todas las figuras públicas en las redes sociales. Antes no había Instagram ni Twitter. Apenas llamábamos con un tarjetero. Hoy se muestra mucho más que antes. La gente está todo el tiempo con un celular viendo qué pasa, qué se dice y por ahí no conocés a las personas y eso es lo negativo porque empiezan a criticar y hablar mal sin saber que detrás de un jugador de fútbol o una persona pública hay una familia y amigos que también se los perjudica pero acá no estamos en plan de víctimas porque los jugadores nos preparamos desde chicos porque el ambiente del fútbol es así y hay que seguir para adelante porque como dice la vieja frase los de afuera son de palo".

lo que viene Motivación para la Copa Sudamericana

“Con 10 puntos nadie iba a imaginar que íbamos a quedar afuera de la Copa Libertadores y por ahí se hicieron algunos partidos buenos y otros fueron malos. No ayudaron los resultados que esperábamos pero bueno, ahora tenemos enseguida una revancha que no es una Libertadores pero la Sudamericana es importante, nunca se ganó y hay que ir a jugar contra los colombianos que son buenos pero lo que tenemos en la cabeza ahora es el partido del fin de semana y después tendremos tiempo de preparar la copa”.

El momento ¿Bajón en el rendimiento?

Cristian Rodríguez habló del momento de Peñarol, que lleva dos empates consecutivos entre Copa Libertadores y Torneo Apertura: “Yo creo que en el fútbol y en todos los equipos hay momentos buenos y malos. Por ahí cuando uno juega mal y hace un gol y gana no se habla tanto. Ahora no se jugó bien ni se ganó y por eso estamos en boca de todo el mundo”.

rendimiento El momento físico

El “Cebolla” analizó también el aspecto físico que suele ser un factor muy importante y remarcó que “es complicado que siempre apunten a dos o tres jugadores. Esto es un plantel que cuando gana un partido no lo gana el “Cebolla” o el “Mota” (Walter Gargano), lo ganamos todos. Y cuando se pierde lo mismo. Yo creo que esto es general y no hay que apuntar a uno o dos, pero sí es cierto que varios vienen con problemas físicos. El 'Mota' viene con un problema de rodilla que le ha costado recuperarse y lo mío también, no me he terminado de lesionar pero sí he tenido alguna molestia pero estamos bien y estamos primeros. Tenemos que sacar toda la onda negativa y pensar en lo que se viene”.

11 contra 10 El fútbol de Peñarol

Respecto al rendimiento futbolístico del equipo aurinegro, el capitán habló acerca de haber terminado los últimos partidos con un jugador más y no haber podido conseguir el triunfo: “Yo creo que todo es parte del fútbol. Me ha tocado jugar con 10 futbolistas y por ahí te cerrás más, te preocupás más de que no te hagan un gol y la verdad que no se nos dio. Se buscó de diferentes maneras, por afuera, por el medio, levantando centros y no lo logramos. Pero como decía recién, quedamos afuera de una copa con 10 puntos que es increíble y vamos primeros en el Apertura así que tampoco tenemos que estar tan tristes. Hay que seguir porque tenemos un partido muy importante y una revancha internacional con la Sudamericana”.

con todos La relación con la hinchada

“No me gustaría llamarle barras. Yo me llevo bien con el pueblo carbonero. Si están detrás del arco, al costado de la cancha o en un palco. Soy hincha de Peñarol como somos todos y tengo relación con todo el mundo”, dijo el capitán carbonero.

el futuro Ni miras de irse

Ante la consulta de si en su cabeza está el seguir en Peñarol o no, el capitán aurinegro fue claro: “¿Porque tenga dos críticas voy a abandonar? Yo no abandono. Hasta que se me termine el contrato voy a seguir, pero si me quieren echar... No lo sé”.

El torneo Se viene Fénix

“Tenemos una semana para trabajar y preparar un partido ante un rival que juega muy bien al fútbol así que estamos con tiempo para afinar detalles”, cerró diciendo el capitán de Peñarol.