Cristian Rodríguez: “Yo voy a seguir jugando al fútbol y ojalá que sea en Peñarol”

“Más allá de todo lo que pueda pasar, si sigo o no, siempre fui un agradecido porque mi sueño desde chico fue jugar en Peñarol, me abrieron las puertas desde que vine de Juan Lacaze y pude ganar cosas importantes”. Las palabras de Cristian Rodríguez son de incertidumbre, pero también de agradecimiento, aunque dejó claro que si no continúa en el club mirasol no se retirará del fútbol.

En declaraciones al programa “13 a 0” (FM Del Sol), el “Cebolla” dijo que “simplemente sigo a la espera de lo que pueda pasar. Oficialmente no se me comunicó nada pero lo importante es que yo voy a seguir jugando al fútbol y ojalá que sea acá en Peñarol y si no será en otra parte”.

“Las ganas siempre están y el compromiso también. Lamentablemente los episodios de lesiones a uno le pegan fuerte pero soy consciente de que trato de hacer las cosas bien. A veces no se puede pero siempre está la voluntad y las ganas de dejar a club en lo más alto”, agregó el capitán carbonero.

“Hoy (por ayer) hablé con el técnico pero como charla general y a modo de agradecimiento, porque ellos tampoco saben lo que va a pasar, pero hoy se vivió un partido tranquilo, se ganó y estamos contento por ese resultado pero no es lo que esperábamos este año, sobre todo por el nombre que lleva este Campeonato Uruguayo y lamentablemente no pudimos ganarlo”, expresó el futbolista de 35 años.

Respecto a lo económico, Cristian Rodríguez remarcó que “no soy de hablar mucho pero lo cierto es que yo estaría muy dispuesto a dejar un salario muy importante al club y más de un 70% se estarían ahorrando porque uno busca estabilidad, busca estar bien y yo lo que quiero es salir campeón”.

“Cuando se empezó a hablar de que no seguía o que no iba a jugar más al fútbol, eso no es así. En las redes hay publicaciones pero lo verdadero es que yo voy a seguir jugando al fútbol. El presidente ya sabe que no es un tema económico. Si estoy o no estoy siempre le voy a desear lo mejor a Peñarol”, aclaró el capitán.