Cristian Palacios convirtió 77 goles, pero no se olvida del que le negaron

Cristian Palacios no se sorprendió. Ya sabía que era el futbolista con más goles anotados en la última década en Uruguay. Ni más ni menos que 77. Se enteró por una publicación de Maureen Franco, el que le pisa los talones con diez tantos menos.

“Esto de la cuarentena me ayudó para que Maureen no me alcance”, bromeó Cristian desde Santiago, donde juega en Unión Española. Y ese es su inconveniente, él está afuera desde que terminó su contrato con Peñarol en julio del 2018, mientras que su perseguidor sigue acá, defendiendo ahora a Fénix.

“No pienso en eso, sé que Maureen está cerca, pero en algún momento voy a volver a Uruguay para retomar la senda de los goles y seguir anotando y sumando”, agregó ya más en serio sobre su colega, un viejo conocido suyo.

“En 2017 tuvimos un duelo muy especial. Era una pelea que me motivaba porque cada vez que él hacía goles se me acercaba y me motivaba a hacerlos yo. Esa motivación me ayudaba a convertir y a no fallar las oportunidades que tenía. Anduvimos cabeza a cabeza. Y en el Clausura cuando yo fui a Peñarol, hicimos diez goles cada uno. La diferencia fue que él jugaba todos los partidos y yo era suplente en Peñarol. Después en el siguiente Apertura yo saqué ventaja porque hice muchos goles, pero él igual quedó cerca”, contó sobre Maureen que en ese momento defendía a Cerro.

Cristian rompió redes en todos los equipos que defendió. Fue artillero en Central Español y en Juventud de Las Piedras, pero su mejor temporada fue la del 2017. Ese año lució la camiseta de Wanderers y la de Peñarol y entre ambas convirtió 29 tantos.

EN CONTRA. “Mi mejor año fue en el 2017, en Wanderers y después cuando volví a Peñarol. Por la cantidad de goles. En Wanderers hice 21 goles en 23 partidos, contando los dos de la Copa Libertadores. En lo local fueron 19, pero debieron ser 20 porque me sacaron uno. Fue en el Parque Palermo frente a Sud América. Arrancamos perdiendo 1 a 0 y ganamos 2 a 1. Hice el gol del empate pero el juez lo dio en contra. Yo pateo al arco pero se desvió y Jonathan Fuentes lo dio en contra. Hubieran sido 20 goles en el campeonato más los dos de copa. Ese gol que me sacaron me quedó grabado”, reconoció.

“Además, ese año regresé a Peñarol, salí goleador y fui campeón. Fue un año redondo. Aunque en Juventud también fui goleador y cuando regresé a Peñarol hice el gol que le dio el torneo Apertura al club, con Pablo (Bengoechea) como técnico. Me tocaba entrar desde el banco, pero participaba en casi todos los partidos”, afirmó tras asegurar que no hay ninguna fórmula especial para que su pólvora este siempre seca.

“No hay secretos, son las ganas de jugar nomás”, dijo con humildad. “El estar ahí y tener las oportunidades. Pasa más que nada por la confianza. Cuando un entrenador te da confianza y el equipo te da confianza, ayuda mucho. Muchas veces los compañeros me decían ‘ahora entrás y mojás’. Y entraba y justo me quedaba una y trataba de aprovecharla. Porque a veces en un partido te queda una sola y tenés que aprovecharla. Nunca se sabe si va a haber otra. Además, cuando uno hace lo que le gusta las cosas salen por si solas. Yo siempre intento estar bien parado, esperando la oportunidad para poder liquidar. Y gracias a Dios siempre tengo la suerte de estar bien ubicado. Son cosas que también te va dando la experiencia y los años. Sabés donde tenés que ubicarte, conocer a tus compañeros y saber dónde va a caer la pelota cuando levanten el centro”, explicó el delantero nacido en Salto, igual que Luis Suárez y Edinson Cavani.

Nació en Belén, un pueblo rural ubicado a orillas de un enorme lago, a 30 minutos de las termas del Arapey. “Muchas veces me han preguntado qué hay en Salto para que salgan tantos goleadores. No sé que será...pero algo debe haber. Capaz que las naranjas, el jugo de naranja”, rió.

A PRÉSTAMO. De los 77 tantos que marcó en la última década, sólo 28 fueron con Peñarol, el equipo donde se crió y en el que hizo la mayor parte de su carrera. Es que el goleador fue cedido a préstamo por los aurinegros en siete oportunidades. Varias veces llegaba siendo goleador en otro equipo donde había jugado seis meses, pero como en Peñarol no tenía mucha participación perdía pie en la tabla anual de artilleros. “Fue muy raro eso de salir tantas veces a préstamo. A veces me bajoneaba, pero son cosas que se dan en el fútbol, a veces por gustos de los entrenadores. Pero siempre que volví a Peñarol lo hice con muchas ganas. Algunas veces tuve la oportunidad de jugar y otras no, pero cuando las tuve supe aprovecharlas”.

EL MÁS LINDO. El artillero tiene muy buena memoria. Y así como no se olvida del gol que no le dio Fuentes frente a Sud América, no se toma mucho tiempo para elegir el más lindo. A pesar de que anotó 77 en los últimos diez años. “El que más me gustó fue uno que le hice a Cerro con Wanderers en el Tróccoli. Más que nada por la jugada, por la forma en que me tocó controlar la pelota de espaldas y definir antes de que cayera. Fue un gol muy lindo y ganamos 2 a 1 en la hora. Yo hice ese, que fue el primero y también el segundo de penal. Hice el gol y terminó el partido”, relató quien tiene contrato en Unión Española hasta diciembre. Pero su ficha pertenece al Puebla de México también hasta fin de año.

“En seis meses quedó libre y veremos que nos depara el destino. Lo que quiero es seguir haciendo goles que es lo que más me gusta y lo que soñaba de chiquito. Y volver a mi tierra para volver a ser goleador”.