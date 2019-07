Cristhian Stuani volvió al Girona y el club se ilusiona con retenerlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristhian Stuani retornó a los entrenamientos con el Girona y hay optimismo en el club de que el delantero uruguayo pueda permanecer en la institución pese a que se competirá en la Liga123.

Aunque parecía improbable, o como mínimo algo muy complicado hace tan solo un mes, Stuani está más cerca de quedarse en el Girona. Así lo explicó el secretario técnico del club Quique Cárcel en conferencia de prensa. “Hoy soy algo más positivo y optimista porqué ha pasado el tiempo. Está claro que él es feliz aquí, pero su rendimiento es susceptible de que pueda pasar cualquier cosa”, dijo Cárcel, que no se escondió a la hora de reconocer que si ahora mismo el uruguayo todavía es jugador del Girona es por su propia voluntad.

Cárcel informó que hubo equipos que querían pagar la cláusula, pero no se dio la salida porque "él se siente querido aquí y no ha querido marcharse. No puedo vender la certeza de que se va a quedar al cien por cien, porqué en el fútbol todo puede pasar”, añadió.

También reveló que el club hará el máximo esfuerzo por retenerlo. “Hablaremos con él e intentaremos hacer un esfuerzo para que se quede. Sabemos lo que supone para nosotros y nos ha demostrado mucho al no marcharse”, concluyó.