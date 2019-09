Una crisis insólita: los alemanes pelean por sus arqueros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un conflicto en la interna de selección alemana, que puede desembocar en un boicot del principal club germano, quizás no sea una señal del inminente apocalipsis, pero sí de que el fútbol está cambiando mucho a pasos acelerados.

La polémica entre Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen sobre quién debe ocupar el arco del equipo nacional alemán derivó en una insólita amenaza del Bayern Munich, multicampeón germano: “No aceptaremos un cambio (en el arco). Si eso ocurre, dejaremos de ceder jugadores a la selección”, dijo el miércoles Uli Hoeness, presidente de la institución bávara, donde juega Neuer.

Cuando le preguntaron si lo había hablado con el técnico del seleccionado, Joachim Löw, Hoeness respondió: “Él escuchará antes lo que digo y retumbará en sus oídos”.

La Federación Alemana puso paños fríos a la situación y simplemente recordó que la FIFA obliga a los clubes a ceder a sus jugadores, bajo la pena de sanciones en caso contrario: multas de 5.500 euros si el partido es oficial, 3.600 si es amistoso, más una suspensión inicial de cinco días para el futbolista.

El ambiente del fútbol reaccionó con sorpresa a la controversia, pues por lo común los seleccionados alemanes son ejemplo de orden y funcionamiento, por más que la tempranísima eliminación en Rusia 2018 haya sacudido hasta los cimientos a la Mannschaft.

Las discusiones internas y las negativas de los clubes a ceder jugadores parecían cosa de otros seleccionados, sin ir más lejos el uruguayo en otra época.

También sorprendió la dureza de la reacción del Bayern. “Ter Stegen habla como si hubiera ganado 17 mundiales. No tiene derecho a reclamar nada, Neuer sigue siendo el número uno. Este debate ha dañado a un deportista perfectamente impecable y que no ha hecho daño a nadie. Ahora lo retratan como un viejo que debe retirarse tras la Euro 2020”, señaló Hoeness.

La prensa recuerda que el enojo del club de Munich con la Federación no es nuevo: ya había malestar cuando quedaron fuera del seleccionado sus jugadores Hummels, Müller y Boateng. Claro que además Hoeness tiene fama de calentón en su país. Al día siguiente, el club envió un comunicado a los medios: “Inmediatamente después de nuestro partido de la Liga de Campeones contra el Estrella Roja el señor Hoeness hizo declaraciones sobre la discusión en torno a la portería en la selección alemana que hoy, con distancia, no volvería a hacer”.

así empezó ¿Cómo surgió el problema?

El origen del asunto fueron unas declaraciones de Ter Stegen, el golero del Barcelona, que atraviesa sin dudas un gran momento: comentó que le resultaba duro integrarse a su selección nada más que para ir al banco.

El fútbol admite mil opiniones, tácticas diferentes, estilos encontrados, pero entre sus pocas verdades absolutas figura la de que puede jugar un solo arquero en cada equipo. Si en algún otro puesto coinciden dos futbolistas de similares condiciones, el entrenador siempre tiene a mano el recurso de ponerlos a los dos, modificando un poco el esquema, y se acabó el problema.

Pero bajo los tres palos hay espacio para uno solo. Por eso, lo ideal para cualquier técnico es contar con un titular indiscutido y un buen suplente. Cuando en el plantel conviven dos goleros de similar nivel y con altas aspiraciones, más que una doble solución puede convertirse en un problema.

Después la última fecha de las eliminatorias para la Euro 2020, Ter Stegen declaró su molestia por no tener minutos. Calificó como ‘un golpe duro’ seguir como suplente pese al buen momento que atraviesa. A los 27 años, es figura y titular indiscutido en el Barcelona, pero solamente jugó 45 minutos con la selección en lo que va del 2019, un amistoso en marzo contra Serbia que terminó 1 a 1.

Neuer, de 33 años, titular germano en las últimas tres Copas del Mundo, le respondió: “No sé si algo así es bueno para el grupo sobre todo cuando se trata de nuestra posición”. Además, comentó que durante la concentración del seleccionado, su compañero no dio a entender su descontento. Y recordó que hay otros goleros que también quieren una oportunidad. “Entiendo perfectamente que quien no juega esté insatisfecho pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros”, dijo.

Ter Stegen insistió con el tema en la previa del partido de la semanas pasada entre Barcelona y Borussia Dortmund por la Champions League, donde luego sería figura. “Es un sentimiento que tengo, tengo expectativas y tengo que expresarlo. En los últimos años se puede ver cómo me he comportado y creo que las cosas que han dicho Neuer y otras personas no son justas”, agregó.

Lo último de este intercambio fue la afirmación de Neuer de en algún momento hablará con su colega para aclarar las cosas: “Doy por hecho que nos veremos en la próxima concentración y que hablaremos con total normalidad. Todo en orden”.

OPINIONES ¿Qué opina el resto sobre la discusión?

El caso que origina un gran debate en Alemania. Estas fueron algunas opiniones de referentes del ambiente sobre los dos arqueros (y sobre la reacción del Bayern):

Lothar Matthäus (exfutbolista del Bayern y la selección alemana): “Uli Hoeness a veces dice cosas que pueden hacer sentir mal a uno. Incluso hace 20 años dijo cosas sobre mí, estaba enojado y luego se disculpó. Quizás luego se disculpe con Ter Stegen. Pero creo que Neuer debe seguir siendo el titular. Los dos partidos frente a Holanda e Irlanda del Norte fueron impecables. Contra Leipzig y en la final de la Supercopa fue de clase mundial. No hay razón para cambiarlo".

Jens Lehmann (ex arquero de la selección alemana): "Si ambos están al 100%, Manuel es mejor, lo tiene todo y es muy completo. Pero Marc-André estuvo bien. Le respalda el rendimiento, tiene todo el derecho a hacerlo y además no dice nada en contra de Neuer. Creo que es bueno que haya dicho eso, los jugadores deben expresar su deseo de jugar.

Bodo Illgner (exarquero de la selección alemana): “En este momento veo claramente a Neuer como el número 1. Es difícil para la personalidad de Ter Stegen, pero es mejor para el equipo si tienes un compromiso claro con un portero titular de forma regular y sin discusiones”.

Joshua Kimmich (jugador del Bayern): “Lo que dijo Marc no fue nada grave. Solo dijo que estaba decepcionado y está claro que puedo comprenderle. Él no atacó a Neuer en ningún momento. Igual creo que el titular debe seguir siendo Manuel”.

¿Y qué dice Joachim Löw?. “Solo podemos alegrarnos de contar con Manuel y Marc-André, dos porteros de clase mundial. Hablé con Ter Stegen y le dije que tendrá su oportunidad. Está claro que todos los jugadores son ambiciosos y también quieren jugar y estoy de acuerdo con la promesa que le hice a Marc, también tendrá sus posibilidades con nosotros. Entendemos su decepción, pero solo uno puede jugar”, explicó.

Los próximos capítulos de esta novela alemana tendrán lugar el 9 de octubre, en el partido amistoso de Alemania contra Argentina en Dortmund y el 13 de ese mes ante Estonia por la clasificación para la Eurocopa 2020. ¿Quién será el arquero titular? Por ahora, todo parece indicar que Neuer.

Claro que el arquero del Bayern tiene 33 años, en tanto el del Barcelona solo 27, por lo cual se especula que la Eurocopa verá la despedida de aquel, abriendo las puertas para Ter Stegen.