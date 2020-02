Crisis en Barcelona: Abidal al borde del abismo por la reacción de Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, podría destituir este mismo miércoles al director deportivo Eric Abidal, a raíz de la crisis abierta por las declaraciones de éste último en las que justificó la destitución de Ernesto Valverde aludiendo a los jugadores y que motivó la respuesta de Lionel Messi.

El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, apuntó a que "muchos jugadores no estaban satisfechos" con el entrenador Valverde para explicar su salida del Barça, lo que llevó al capitán Messi a conminarle a que dé nombres y a "asumir sus responsabilidades".

Abidal aseguró en una entrevista publicada por el diario Sport que "después del clásico del 18 de diciembre (contra el Real Madrid (0-0)) comenzamos a hablar, a concretar un poco más" su salida.

"Miraba los partidos y no miraba el resultado sino como se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho", explicó el director deportivo azulgrana.

"Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna", añadió Abidal a Sport.

Bartomeu, que se encuentra de viaje profesional, adelantará su regreso a Barcelona y ha citado a Abidal a una reunión, según una información ofrecida por RAC1 y confirmada por EFE de fuentes del club azulgrana.

Todo se ha desencadenado porque Messi respondió por medio de su cuenta en instagram: "Habría que dar nombres porque si no" se "está ensuciando a todos" los jugadores.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien", indicó el capitán barcelonista.

A su juicio, "los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman".

"Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", comenta Messi.

El tema ha desatado una crisis tan grande que algunos analistas catalanes ya temen que el Barça encuentre las dificultades que no esperaba para renovar el vínculo con "La Pulga". Los más temerosos remarcan que es la primera vez que ven al argentino con un pie afuera del club.

En las propias declaraciones a Sport, Abidal había dijo: "Las negociaciones han empezado con el presidente (Josep Maria Bartomeu) y (el director ejecutivo) Óscar Grau y la idea es firmar un contrato más largo que una renovación anual" a año y medio de que Messi finalice su contrato en junio de 2021.