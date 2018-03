"No creo que al maestro tenga que demostrarle condiciones ni adhesión"

Álvaro González está preocupado por el momento deportivo que está viviendo en Nacional, pero aguarda con optimismo la convocatoria que realizará Óscar Tabárez para el cuadrangular que la selección uruguaya disputará en la China Cup. Sin perjuicio de ello, el "Tata" no cree que una ausencia en esta delegación lo deje fuera del Mundial de Rusia 2018.



​El volante de Nacional, sin perder de vista lo que tiene que realizar con los tricolores, está pendiente del armado del grupo que realizará el entrenador de la Celeste para competir ante República Checa, Gales y China. "Ni que hablar que me preocupa, porque hoy no me encuentra en la mejor posición. Pero vamos a ver qué es lo que decide el maestro, siempre la lista se espera con optimismo, con la ilusión de estar. Pero también hay algunas cosas que son claras y es que esto ya me ha pasado, he jugado poco y he venido igual a la selección. Además, siempre he logrado en la Selección, sin importar mi momento en el club, tener rendimiento y regularidad".



En diálogo con 100% Deporte (Sport 890) el "Tata" remarcó: "Cuando se pasa por las puertas del Complejo Celeste te sentís otro y creo estar apto para estar, después será el maestro el que decida".



Aunque su nombre no sea incluido, finalmente, en el grupo viajero, González no pierde la esperanza de ser mundialista. "Si llega a pasar que no integre esta lista de la China Cup no quiere decir que quede fuera de Rusia. No creo que al maestro tenga que mostrarle condiciones ni adhesión, él ya sabe lo que le puedo dar".



Sobre el último partido de Nacional, en el que se perdió el invicto ante Progreso en el Nasazzi, el volante dijo: "No se hicieron bien las cosas, no funcionó nada. Ahora estamos corrigiendo los errores que fueron muchos, pero dejando atrás ese sacudón que por suerte llegó ahora. Veníamos muy bien en cuanto a los resultados y cuando aparece un marcador negativo y, sobre todo, con un trámite del partido tan adverso, porque el rival jugó en gran forma, es una alerta y se empieza la semana trabajando a full, porque nos espera un Defensor Sporting que todos sabemos lo duro que es".

​El "Tata" aceptó que "se falló en muchas cosas, nos superaron en varias y estuvimos cerca de llevarnos algo en un partido donde no jugamos nada bien" y dejó en claro que están haciendo "todo lo posible para que eso no se repita. Ojalá que ya el fin de semana se vea nuestra mejor versión".

​En lo que concierne a su situación deportiva, donde le cuesta tener minutos en los dos equipos que armó Alexander Medina, subrayó: "estoy tratando de entrenarme a full, para estar preparado para cuando vengan las oportunidades, que no han sido tantas. Pero estoy tranquilo porque de lo poco que se me ha utilizado yo me he ido tranquilo a casa, salvo por este último partido. En los otros me fui conforme y el entrenador me manifestó lo mismo, que no tuve rendimientos malos. Entonces es una cuestión de sus elecciones, de sus gustos y de cómo plantea los partidos. Tengo que respetar la decisión del entrenador, lo que no quiere decir compartirla y yo estoy haciendo todo para defenderme donde se defiende un jugador, que es dentro de la cancha. Obviamente que no es lo que esperaba, lo que quiero y mucho menos lo que necesito en este semestre muy importante".