El uruguayo Diego Rossi, autor del primer gol de la historia del recién fundado Los Angeles FC, sigue en racha y con el sueño de acudir a Rusia-2018 en mente.



Rossi, de solo 20 años, dejó un grande de su país como Peñarol hace unos meses para recalar en el ambicioso proyecto del LAFC, donde ocupa frente de ataque con el mexicano Carlos Vela y el costarricense Marco Ureña.



Después de anotar ante el Seattle Sounders el primer tanto de su equipo en la Major League Soccer, a pase del azteca, a Rossi se le ve centrado, feliz y con los pies en el suelo.

RELACIONADAS Diego Rossi hizo historia en la MLS By Matías Pérez Diego Rossi hizo historia en la MLS Diego Rossi hizo historia en la MLS

Habla con una madurez impropia de su edad. Sus ojos se encienden cuando recuerda su gol y su sonrisa brota de forma natural cuando habla de la Celeste.



Internacional en todas las categorías inferiores de su país, Rossi triunfó en Uruguay, brilla en Estados Unidos y vislumbra un futuro cercano en Europa.



En el campo de entrenamiento de la UCLA, donde se ejercita durante el verano boreal el Real Madrid entre otros, Diego Rossi destaca por sus goles y sus botines naranjas.



Cuando sale del campo, lo hace por su espontaneidad y sencillez. Con la llama en los ojos de alguien que pasa por un momento dulce y sueña y aspira con cotas más altas.

¿Qué significa para vos entrar en la historia del LAFC de esa forma?

Es algo muy importante no solo para mí sino también para el equipo.



Para los que no lo habían visto antes ¿cómo se describe Diego Rossi como jugador?

Como un delantero al que le gusta encarar y que a veces sabe aprovechar los espacios.

"Creo que voy a aprender acá mucho más de lo que podría haber aprendido en Peñarol" Diego Rossi Jugador de Los Angeles Football Club

¿Qué le hizo decantarse por venir a la MLS?

Creo que es una buena propuesta para mi tipo de juego y creo que esto me va a enseñar mucho. Creo que voy a aprender acá mucho más de lo que podría haber aprendido en Peñarol.



¿Es el país y la liga como esperaba?

Sí, esta ciudad es enorme y uno se imaginaba algo así pero estoy tranquilo, todos me han ayudado mucho a adaptarme aquí.



¿Qué es lo que más le ha sorprendido desde su llegada?

El tránsito. Acá todo es enorme.



¿Cómo es jugar con Carlos Vela?

Carlos (Vela) es un jugador clase A. Hay que aprender todos los días de un jugador así y es lo que he estado haciendo estas semanas.



¿Cómo ve la cultura futbolística del país? En Uruguay el fútbol es casi una religión y aquí es el cuarto o quinto deporte nacional.

Es muy diferente. En Uruguay se vive de una manera muy especial, aquí es un deporte secundario pero la gente se está entusiasmando mucho con lo que es el fútbol y eso a uno le genera motivación.



Hablemos un poco del futuro. ¿Ve la MLS como un trampolín para poder saltar en unos meses o en unos años a Europa?

Vine acá a seguir mejorando, esto me va a ayudar mucho y si Dios quiere dar ese salto a Europa pero acá estoy tranquilo.



¿Qué diferencias ve entre jugar en un grande de Uruguay como Peñarol a jugar en un club recién nacido como LAFC?

En Peñarol es distinto. No es solo un grande de Uruguay sino del mundo, lo conocen en todos lados y tiene una historia muy grande. Acá no tenés historia, la estás creando.



Antes a la MLS venían sobre todo jugadores veteranos. Ahora esa tendencia está cambiando y cada vez se opta más por futbolistas jóvenes. ¿Qué le parece este cambio de política?

Son procesos de la liga y creo que es algo muy lindo que se empiecen a contratar a jugadores jóvenes y creo que eso también le va a dar más oportunidades a los jóvenes de otros países.



Hay más de 100 jugadores latinos este año en la MLS, ¿qué cree que buscan los clubes en los jugadores latinoamericanos?

Siempre se dice que allá tenés esa picardía del fútbol del barrio y eso te da una cuota especial.



Hablemos de la selección. ¿Tiene esperanzas, si sigue a este nivel, de entrar en próximas convocatorias de Uruguay?

Es el sueño desde que empezás a jugar al fútbol pero la selección tiene mucho nivel, es muy difícil, pero obviamente la fe es lo último que se pierde.

"Sería algo inexplicable, un sueño impresionante" Diego Rossi Consultado sobre si sueña con ir al Mundial

¿Cómo ve a Uruguay de cara a Rusia-2018?

La veo muy bien por lo que se ve de afuera. Es una selección donde ahora hay jugadores jóvenes y ese grupo está junto desde hace mucho tiempo y está muy bien.



¿Y el grupo A, qué le parece? Están el anfitrión, Rusia, y luego dos países con menos nombre como Egipto y Arabia Saudita.

Para el uruguayo no hay equipos fáciles porque ahí es donde Uruguay pierde, lo tiene más que claro. Eso se enseña desde chico. Hay que ir siempre como si el rival fuera el mejor del mundo.