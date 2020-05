Crecen las posibilidades de que el clásico se juegue en el Gran Parque Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unos días nada más se cumplió un año de una fecha histórica: la disputa del primer clásico en el estadio de Peñarol, el Campéón del Siglo, en lo que fue el primer duelo de los carboneros con Nacional en el escenario de uno de los dos en el profesionalismo.

Ahora cabe la posibilidad que en agosto, mes para el que está previsto el retorno del fútbol a Uruguay, Nacional haga las veces de local en su estadio, el Gran Parque Central.

Jorge Barrera (presidente de Peñarol) y José Decurnex (titular de Nacional) tienen una comunicación muy fluida y han conversado sobre el clásico. Lo primero que hicieron fue mantener una firma disposición a que el partido más importante del Campeonato Uruguayo se jugara con público, es decir que no aceptaban que un regreso apurado de la actividad si eso costaba que no hubiera hinchas en las tribunas. Sin embargo, el viento cambió.

La AUF tiene claro que, de acuerdo al protocolo sanitario que se está elaborando y a las recomendaciones de las autoridades de gobierno, el regreso de la actividad será —al menos en primera instancia— con los escenarios a puertas cerradas.

A su vez, según los tanteos que han hecho los dirigentes de los grandes, los demás equipos no están de acuerdo en intercambiar la fecha (que podría ser la 4 por otra más a fin de año) para permitir el ingreso de público, pues entienden que ya habían accedido por un tema deportivo cuando había problemas de agenda y que no pueden estar cambiando fechas constantemente. En realidad, es una posición coherente de las demás instituciones, que ya se habían opuesto a la digitación del clásico antes del sorteo del calendario.

A todo esto, Nacionnal y Peñarol se dieron cuenta de que la pausa a raíz de la pandemia de coronavirus se ha hecho más larga de lo previsto en primera instancia y a esta altura ya es impensable seguir postergando para permitir el ingreso de público. Por lo tanto, se da por hecho que cuando retorne el fútbol será con un clásico a puertas cerradas.

¿En el Parque Central?

A comienzos de temporada Nacional había anunciado que, por más que era local, no jugaría el clásico en el Gran Parque Central porque el estadio estaría en obras. De hecho, continúan los trabajos en el estadio tricolor. Decurnex reveló que el jueves 14 de mayo, en oportunidad del cumpleaños 121 de la institución, se entregaron palcos del sector 100 y que todo ese nivel quedará pronto a finales de mayo.

Sin embargo, al haberse reprogramado el partido al menos hasta agosto y el hecho de que se jugará a puertas cerradas son dos elementos que no afectarán la localía de Nacional. Ya no hay razones para que el partido se juegue en el Centenario, en donde además el panorama será mucho más desolador para un clásico ante tanto cemento vacío. No será bueno desde el punto de vista televisivo ni desde el psicológico para los futbolistas.

Sin embargo, si el clásico se juega en el GPC sí será una gran motivación para los jugadores. Para los de Nacional porque defenderán su casa y para los aurinegros porque se querrán llevar el botín de ruedo ajeno.

Además, por un tema logístico es hasta más conveniente para Tenfield, que hará la transmisión del partido.

El GPC ya recibió clásicos en el pasado, pero fue antes de la era profesional. Así que este del Apertura 2020, si finalmente se juega allí, también será histórico.