Los cracks que jugaron contra la violencia

El Estadio Luis Franzini fue testigo de la primera edición del “Partido contra la violencia” organizado por el Programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior.

En el “Mes de la Convivencia”, varios ex futbolistas profesionales se dieron cita en el estadio de Defensor Sporting, donde el equipo de Pelota al medio Universitario Sub 18, que compite en la Liga Universitaria de Deportes, se enfrentó a un equipo de ex jugadores de nuestro medio liderados por Andrés Fleurquin, Alvaro Recoba y Antonio Pacheco.

Entre otros también jugaron Marcelo Zaleyeta, Nicolás Rotundo, Adrian Berbia y Darío Rodriguez en una jornada espectacular que tuvo como principal objetivo promover la convivencia.

En la tribuna participaron alentando escuelas del barrio Casavalle que se dieron cita en el Franzini para disfrutar de ver a varios ídolos en acción.