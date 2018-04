El CR7 de acá

No vino a jugar con el currículum. Todo lo contrario. Con perfil bajo, regresó a Los Aromos hace poco más de un año a un Peñarol plagado de chicos jóvenes y que llegaban tras un flojo semestre. “La idea es sumar, aportar desde mi lugar”, dijo en sus primeras horas como nuevo futbolista aurinegro. Y cumplió.



En su casa, donde mejor se siente, dejó atrás todas las lesiones que lo habían tenido a maltraer en las últimas dos temporadas en Independiente y retomó su mejor nivel. Se volvió a parecer al “Cebolla” del Porto y del Atlético Madrid.



Dejó de lado de los egos, siempre presentes en el mundo del fútbol, y bancó la decisión de Leonardo Ramos cuando decidió darle la cinta a Nahitan Nández y transformarlo en el capitán más joven en la historia del club. “Lo conozco de la selección, está bien que la lleve él”, señaló. Se aguantó absolutamente todo. Los partidos entre semana, los largos viajes y los momentos malos de un primer semestre que dejó al aurinegro con las manos vacías. También llevó la voz cantante de un plantel que tuvo que adaptarse a convivir con los atrasos salariales.



Sin embargo, desde mediados del año pasado, encontró la recompensa. No chistó y se adaptó a una nueva posición como doble cinco. Ya sin Nahitan, que en ese momento se fue a Boca, se puso el brazalete y también el cuadro al hombro.

Foto: Ariel Colmegna

Así, festejó el Clausura, el Uruguayo y este año también la Supercopa. Se dio el gusto de jugar en el Campeón del Siglo y también de gritar ante Nacional sus dos primeros goles clásicos. Mejor regreso al club de sus amores, imposible.



“Ahora acá con la cabeza más tranquila, todo se va a acomodar”, señaló cuando muchos dudaban de su estado sanitario. Hoy ese tema es pasado. Ya ni se discute el estado físico del “Cebolla”. Los números de él en Peñarol ni siquiera plantean el debate para un futbolista que, a 59 días del inicio del Campeonato del Mundo, hoy es titular en el equipo del maestro Óscar Tabárez.

Desde su retorno al club, sumando todas las competiciones, el lacacino disputó un total de 44 partidos, marcó 22 goles (un promedio de un tanto cada dos juegos) y como si fuera poco, colaboró con nueve asistencias.



Siendo volante, fue el goleador de Peñarol en el Uruguayo pasado con 15 conquistas y en esta temporada ya es el máximo artillero del equipo con cuatro gritos habiendo jugado apenas seis encuentros.



Además, y no menos importante, apareció siempre en los momentos claves. Marcó en los dos triunfos clásicos ante Nacional, en el Tróccoli para ganar el Clausura y en la final contra Defensor Sporting para sentenciar la Tabla Anual.



El “Cebolla” está intratable. Es el CR7 de acá.

Foto: Prensa Peñarol.

- Edad: 32 años tiene el “Cebolla”. Nació 30 de septiembre de 1985. Cuando tiene libre, aprovecha para ir a Juan Lacaze con Thiago Cardozo, también oriundo de allí.



- Un ganador: 20 títulos obtuvo en su carrera: cuatro con Peñarol, uno con PSG, 10 con Porto, cuatro con Atlético Madrid y uno con la selección uruguaya.



- Líder en todo: Está siempre cerca de los jóvenes. No solo comanda al equipo dentro de la cancha, si no también fuera de ella. En la pretemporada, por ejemplo, organizó una comida para el plantel en su campo en Juan Lacaze.



- Siempre solidario: No le dice “no” a nadie. Está siempre dispuesto a una foto o un autógrafo para un fanático. En los viajes de Copa en el exterior, es de los primeros en ofrecerse a los utileros para cargar los materiales. Gestos de crack.



- ADN carbonero: “De tal palo, tal astilla”, dice el dicho que encaja a la perfección con las hijas del “Cebolla”. Lola y Juana lo acompañan muy seguido a las prácticas en Los Aromos y saben las canciones de la hinchada.

Recorrido

- Europa: Pegó el salto con apenas 19 años y se mantuvo una década jugando en el Viejo Continente. Defendió las camisetas del París Saint-Germain (2005/07), Benfica (2007/08), Porto (2008/12), Atlético Madrid (2012/2014) y Parma (2015). Entre todos los torneos, disputó en Europa un total de 313 encuentros y marcó 34 goles.

Foto: Archivo El País.

- América: No le fue como quería, pero pocos futbolistas se dieron el gusto de jugar en un equipo grande de Brasil y otro de Argentina. La seguidilla de lesiones no le dejaron tener la continuidad necesaria y se terminó yendo de ambos clubes. Defendió a Gremio de Porto Alegre (disputó tres partidos y no anotó) e Independiente (tres gritos en 35 juegos).

Foto: Archivo El País.

- Selección: Es el cuarto jugador con más presencias en la historia de la Celeste. Jugó 104 partidos (11 goles). Solo lo superan ”Maxi” Pereira (124), Diego Godín (115) y Diego Forlán (113). Disputó un Mundial, cinco Copas América (ganó la de 2011 en Argentina) y una Copa Confederaciones. ¿Cerrará su ciclo tras el Campeonato del Mundo de Rusia?