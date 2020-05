Courtois: "No es justo que decidan que Barcelona es campeón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Deberíamos acabar la temporada, pero, por supuesto, la seguridad es lo primero. Tenemos que tener en cuenta las medidas de seguridad. Tenemos que estar seguros al 100% antes de volver a jugar porque se puede estar infectado sin tener síntomas. Así que hay tener cuidado de con quién estás en contacto. ¿Qué pasa si hay un jugador de otro equipo infectado? Son cosas que hay que tener en cuenta, pero me encantaría terminar la temporada. Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela", dijo el arquero de Real Madrid y de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, en una entrevista para la televisión pública de su país.

"Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro. Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. Me gustaría terminar la temporada. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón. Si tenemos que elegir un campeón, pienso que es mejor no premiar a nadie", agregó sobre una posible cancelación de LaLiga.

Más adelante aseguró que no tiene miedo, pero que si está preocupado por la pandemia de COVID-19. “Miedo no es la palabra exacta. Yo sigo visitando a mis hijos. Si aún no me he infectado, puedo hacerlo o infectar a otras personas. Hay casos de gente joven y sana que se ha infectado, y por supuesto sí existe preocupación", reconoció el arquero quien afimró a su ez que hay que aprovechar la lección de vida que el 2020 está dando.

​“La salud y la familia son las cosas más importantes en la vida: no tienen precio. Deberíamos decir a las personas cuánto las queremos o lo mucho que nos importan, llamad a nuestros abuelos, o darles una sorpresa visitándolos. Ahora mismo hay gente que no se solía despedir de sus allegados y debido a este virus ya no podrá hacerlo. Son momentos muy duros, o tener remordimientos por no haber dicho algo que querías decir. Especialmente ahora es importante decir 'te quiero' a los miembros de tu familia o a tus amigos", finalizó Courtois.