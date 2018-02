Courtois y el Madrid: "Mi representante oirá lo que tengan que decir"

"No tengo claro mi futuro. Lo que dije que mi corazón está en Madrid fue mal interpretado, porque todavía tengo dos hijos en España, en Madrid, y esa situación no es fácil para mí". Con esa frase, el arquero del Chelsea, Thibaut Courtois, quiso explicar las razones que le habían llevado a ponderar su relación con la capital española, pero no cerró las puertas para un posible vínculo con el Real Madrid.



"Me queda un año de contrato, estoy feliz y hablando para renovar. El Chelsea apostó por mí desde el primero momento y eso no lo olvido. No creo que reciba una llamada de Florentino Pérez, pero llamará a mi representante y él oirá lo que tengan que decir".