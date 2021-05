Nicolás "Coto" Correa vuelve a Defensor Sporting: "Vengo al lugar donde quiero estar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás Correa vuelve a Defensor Sporting, equipo con el cual se consagró campeón en el Apertura de 2017. El "Coto" sintió que le debía su regreso al club y llega proveniente del conjunto chileno Universidad de Concepción, para ayudar a Eduardo Acevedo a obtener un rápido retorno a la Primera División.

El zaguero aún no firmó contrato, pero ya cerró el acuerdo con el club. "Mañana firmo con Defensor. Esto no es un tema económico. Me podía quedar en Chile, pero esta es mi decisión. Vengo al lugar donde quiero estar", expresó el "Coto" en Último Al Arco (Sport890).

Correa tiene una muy buena relación con el actual técnico violeta que lo dirigió en tres oportunidades: en Cerro en el año 2015, Defensor en 2016 y 2017, cuando salieron campeones, y en el 2020, cuando Acevedo se fue a Chile y se lo llevó con él.

Está será la tercera vez que el zaguero forme parte del club, la primera vez fue en 2014, y luego lo volvió a hacer en 2019. En total lleva 135 partidos disputados con el"Tuerto", 5 goles y 5 asistencias.

Piezas claves

Defensor ya cuenta con el apoyo de otros referentes como Andrés Lamas, Álvaro Navarro, Mathías Cardacio, Matías Cabrera y también tendrá a Gonzalo Bueno y a Sebastián Píriz para pelear por el ascenso.

"Busqué el contacto con Defensor cuando se dio el descenso. Era mi prioridad", declaró Nicolás Correa, referente para muchos hinchas violetas y quien será un gran apoyo para el ánimo del equipo.