Costó cuatro palos

Ya casi transcurrieron los cuatro minutos de adición que marcó Christian Ferreyra y el ritmo y la emoción no bajan. El “Colo” Santiago Romero encuentra la pelota al borde del área y le pega buscando el ángulo superior izquierdo de Nicola Pérez, pero su disparo se va pegado al palo. Ahí se le fue a Nacional la última posibilidad de ganarle a River Plate.



El 0-0 resulta tan inamovible como inexplicable. El árbitro pita el final del partido y se concreta uno de los resultados más inverosímiles que se recuerden. El tricolor tuvo la iniciativa, el dominio del campo, el control de la pelota y las mejores situaciones de gol. Fueron 12 generadas y cuatro de ellas terminaron con el balón golpeando el palo.

¿Falta de liga? Obviamente, porque en el fútbol -y en la vida- la suerte es necesaria y precisamente lo ocurrido a Nacional en el Saroldi es prueba de ello, porque el conjunto del “Cacique” Medina hizo todo bien. Presionó cuando no tuvo la pelota, trianguló cuando la consiguió, llegó por las bandas, puso mucha gente en ataque, disparó de afuera, fue paciente para hacer los movimientos y colocar futbolistas de cara al arquero rival, pero no hubo caso.



Las que no devolvió el caño terminaron en las manos o el cuerpo de Nicola Pérez -que fue figura- o salvadas en la línea en dos ocasiones por Agustín Ale.

River Plate sorprendió con su planteo, porque Jorge Giordano puso un 4-3-3 que obligó a Nacional a no mandar tanta gente al ataque. Aun así, fue notoria la superioridad tricolor porque contó con un muy inspirado Gonzalo “Chory” Castro, con Tabaré Viudez como socio. Sin embargo, ambos bajaron el rendimiento en el complemento y eso lo sintió el equipo.



Por otra parte, si bien la disposición táctica de River tenía tintes ofensivos, en la práctica no lo fue, porque los delanteros retrocedieron muchos metros y terminaron jugando en su propio campo.

Para la segunda mitad eldarsenero salió con otra disposición, no desde lo posicional sino desde lo táctico: fue más vertical.



Así, apenas tomaron la pelota los hombres de retaguardia trataron de lanzar a los puntas (Mauro Da Luz y Facundo Boné), estirando así a Nacional y sacándolo un tanto de la zona de confort en la que se encontraba.

Con un arquero firme, con la confianza a pleno y los palos como aliado, River se animó y tuvo un par de chances de anotar, pero las respuestas de Nacional siempre fueron mejores. El ingreso de Luis Aguiar dotó al equipo de más orden, precisión y predisposición para buscar el arco rival. El propio “Canario” metió un tiro libre al palo, pero no era la tarde de Nacional.



Debió conformarse con el 0-0, con sumar un punto y en definitiva perder dos, tanto en el Clausura como en la Anual, con todo lo que ello significa, como darle aire a Peñarol en el torneo corto y verlo más cerca en la acumulada.



Nacional hizo todo para ganar, menos el gol.



En los últimos cinco partidos se cayó la producción goleadora



Que a Nacional le faltó suerte para que la pelota entrara ayer al arco de River Plate es indudable. De cualquier manera, el cuerpo técnico no debería quedarse con ese hecho y comenzar a encontrar alguna alternativa ofensiva, porque la falta de gol es algo que el tricolor viene arrastrando desde hace ya varios partidos. En las últimas cinco presentaciones el conjuntodirigido por el “Cacique” medina apenas convirtió tres tantos: 1 a Racing en la victoria por mínima de la fecha 7, 1 fernte a San Lorenzo en la caída 3-1 por Copa Sudamericana y 1 a Progreso por la jornada 5 del Clausura. Eso ha redundado en que de los últimos cuatro compromisos solo haya ganado uno, el citado ante Racing. Antes había caído con San Lorenzo y luego con Defensor Sporting. El último gol de un delantero lo hizo Bergessio, de penal, el 22 de agosto, hace cuatro partidos.