Las 10 cosas que tenés que saber antes de la final de la Champions League

La Orejona espera. Los Reds y los Spurs definirán el título de mejor de Europa en un partido cien por ciento inglés, aunque en suelo español. Detalles, curiosidades e historias a continuación:

1 - Liverpool es el club inglés más laureado en la Champions League, con cinco títulos (1977, 1978, 1981, 1984 y 2005). Tottenham Hotspur nunca ganó el trofeo, pero fue el primer club inglés en conquistar una competencia europea, con la Recopa de 1963. Los Reds, fundados en 1892, obtuvieron además tres Copas de la UEFA y tres Supercopas de Europa, 18 títulos de liga, siete Copas de Inglaterra y ocho Copas de la Liga. El club londinense, fundado en 1882, suma en tanto una Copa de la UEFA, dos campeonatos de liga, ocho FA Cups y cuatro copas de la Liga.

2 - El escenario de la final será el estadio Wanda Metropolitano del Atlético Madrid. Fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017 y tiene capacidad para 67.829 espectadores. Se llama Wanda por razones comerciales (su sponsor es el conglomerado de empresas chino) y Metropolitano en homenaje a un antiguo estadio del Atlético. Es un estadio de categoría 4, según las normas de la UEFA, y como tal es apto para albergar finales europeas. Como es tradición de la Champions desde que se llamaba Copa de Campeones, el título se resuelve en partido único, disputado en un escenario decidido de antemano (la Copa Libertadores lo imitará a partir de este año). El Wanda Metropolitano fue designado para eso pocos días después de su apertura, el 20 de septiembre de 2017. Y si el Atlético llegaba a la final, jugaba por supuesto en su casa.La final de 2020 será en el estadio Atatürk de Estambul. Y la del 2021 en Munich o San Petersburgo (la UEFA no resolvió todavía).

3 - Ambos finalistas son representados por pájaros, que figuran en sus escudos. El de Liverpool es el “liverbird”, un ave mítica, quizás un cormorán, que desde hace 800 años es el símbolo de la ciudad de Liverpool. Allí hay representaciones del animal por todas partes, pero los más famosos se encuentran en las cúpulas de los relojes del Royal Liver Building, un tradicional edificio. Los lugareños afirman que uno es hembra y el otro macho. El símbolo del Tottenham es un gallo de riña, también con una larga historia detrás: se cuenta que la primera cancha del club estaba en los terrenos que habían pertenecido a “Harry Hotspur”, un noble de hace 500 años que poseía gallos de riña, famosos por los espolones de sus patas. “Hotspur” significa “espuela caliente” y el apodo se trasladó al equipo.

4 - Conseguir entradas para el partido de Madrid representa casi una tarea digna de Ethan Hunt, el protagonista de Misión imposible. Las primeras 4.000 ya se vendieron a aficionados de todo el mundo a través de UEFA.com. Los dos equipos finalistas recibieron 17.000 localidades cada uno. Los precios iban de los 70 a los 600 euros. El resto de las entradas son para el comité organizador local, la UEFA y las federaciones nacionales, patrocinadores comerciales y medios de comunicación. En Internet se ofrecen boletos en reventa por hasta 10.000 euros. Entre los primeros mil que se anoten para trabajar como voluntarios en la final y las actividades relacionadas con el partido se sortearán dos localidades. Algo es algo...

5 - Más allá del partido, la organización anuncia el “UEFA Champions Festival”, con música, visitas de famosos que firmarán autógrafos y la posibilidad de sacarse una foto con la “Orejona”, el famoso trofeo. Será entre el jueves 30 de mayo y el domingo 2 de junio en el centro de Madrid (en torno a la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y la plaza del Callao). En la ceremonia de apertura del partido actuará la banda de rock estadounidense Imagine Dragons, ganadora del Grammy. Por supuesto, se ejecutará el himno de la Champions, obra del compositor británico Tony Britten, que en 1992 se inspiró en Zadok the priest, de George Frideric Handel. La música está interpretada por la Royal Philarmonic Orchestra y los coros de la Academy of Saint Martin. La letra está en francés, inglés y alemán, pero no en castellano.

6 - La “Orejona” mide 73 centímetros y medio de altura y pesa siete kilos y medio. Fue diseñada en 1966 por el joyero suizo Jörg Stadelmann. Hasta ese año se otorgaba otro trofeo, más pequeño, que fue donado por el diario francés L’Equipe, impulsor de la competencia, que fue a parar a las vitrinas del Real Madrid. Originalmente la copa se entregaba en propiedad a los clubes que la obtuvieran en cinco ocasiones o tres consecutivas. Ajax, Liverpool y Bayern Munich se llevaron después el trofeo en propiedad, pero el modelo de Stadelmann se mantuvo sin cambios. A partir de 2008 la UEFA solo da una réplica al campeón de cada año y se guarda el original. Está hecha de plata y su valor material es de unos 9.000 euros.

7 - No será un River-Boca, tampoco un clásico uruguayo, pero se dispusieron estrictas medidas de seguridad para la final de la Champions. Según el diario británico The Telegraph, la UEFA planificó el “mayor operativo de seguridad” para una final, si bien los temidos hooligans ingleses ya no son lo que eran. Esta temporada los hinchas del Tottenham no tuvieron ningún problema en Europa, mientras que seis del Liverpool fueron detenidos en Barcelona antes de la semifinal de ida. El sábado próximo estará prohibido ingresar al Wanda Metropolitano con bengalas, fuegos artificiales, alcohol, latas, botellas de vidrio, chapitas de botellas o recipientes de más de medio litro, así como con insignias racistas o pancartas con mensajes políticos. Tampoco podrán entrar aficionados borrachos, aunque tengan su entrada. Los hinchas deberán llevar su pasaporte y exhibirlo cada vez que las autoridades se lo soliciten. Y habrá incluso separación de hinchadas: los del Liverpool deberán concurrir a la plaza de Felipe II y la del Tottenham a la plaza de Colón, tengan o no entradas. Los espectadores deberán llegar al estadio en el transporte público, pues en las inmediaciones del estadio no estará permitido estacionar coches particulares, ómnibus, motos o bicicletas.

8 - Es la Liga de Campeones, pero ni Liverpool ni Tottenham fueron campeones en Inglaterra en 2018. Llegaron como tercero y cuarto, respectivamente, en la anterior Premier. Y tuvieron un duro comienzo en la fase de grupos. Ambos terminaron empatados en el segundo lugar, avanzando por estrecho margen. En el Grupo B, Tottenham escoltó a Barcelona y con ocho puntos empató el segundo puesto con el Inter de Milán; en el C Liverpool terminó por detrás de PSG e igualó el segundo lugar con el Napoli, con nueve puntos. Se clasificaron por los resultados ante sus rivales directos. Por los octavos de final, Tottenham eliminó a Borussia Dortmund (3-0, 1-0) y Liverpool a Bayern Munich (0-0, 3-1): por cuartos, Tottenham a Manchester City (1-0, 3-4) y Liverpool a Porto (2-0, 4-1); por semifinales, Tottenham a Ajax (0-1, 3-2), Liverpool a Barcelona (0-3, 4-0). Entre ellos, por la Premier 2018-2019 se enfrentaron dos veces y en ambas ganaron los Reds por 2 a 1.

9 - Si al cabo de los 90 minutos no hay un ganador, se jugarán 30 minutos suplementarios divididos en dos tiempos de 15. En esa instancia se permitirá a los equipos un cuarto cambio. Si la igualdad persiste, se rematarán penales. Hasta 1974, el reglamento establecía, en caso de empate, la repetición del partido a las 48 horas, en el mismo escenario.

10 - El ganador de la final recibirá 4 millones de euros, curiosamente una cifra menor en comparación con los ingresos ya obtenidos por los clubes participantes. Hasta ahora, Liverpool suma 70,35 millones y Tottenham 69,45. La UEFA aumentó esta temporada un 48% los premios para los equipos de la Champions, con excepción del monto a jugarse en la final. También Madrid sacará su buena tajada: la UEFA estima que las ciudades que reciben la final tienen ingresos por unos 50 millones de euros.