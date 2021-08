Corujo: Dos ofertas rechazadas, una firma desde España, un dinero al que renuncia y la rescisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guzmán Corujo termina contrato con Nacional el próximo 31 de diciembre. Por ello, amparado por la reglamentación FIFA - que establece que se puede firmar un precontrato con otro club en los seis meses anteriores de la finalización del vínculo con el equipo actual-, el zaguero firmó con una nueva institución: Charlotte FC.

Este club de los Estados Unidos empezará en 2022 a competir en la MLS, ya que es una de las nuevas franquicias. Por esa razón es que en estos meses está armando el plantel para la próxima temporada.



Esta decisión del futbolista generó molestia en filas tricolores y en parte de su hinchada, debido a que se irá en condición de libre, sin dejarle un rédito económico al club.

QUÉ PASÓ ANTES. Nacional recibió dos ofertas para contratar a Guzmán Corujo.



La primera de ellas, y más interesante, fue de Juárez de México, equipo en el que actualmente militan los uruguayos Maximiliano Olivera, Gabriel Fernández y Diego Rolan.

El club mexicano le dejaba US$ 500.000 libres a Nacional, pero los presididos por José Decurnex la consideraron insuficiente ya que pretendían US$ 200.000 más, es decir, US$ 700.000 más un porcentaje en una futura venta. El contrato que le ofrecían a Corujo era a largo plazo, por cuatro años, y un muy buen salario.

El representante del futbolista, Ariel Krasouski, a quien le llegó la oferta, le trasladó el planteo al club mexicano, pero no recibieron respuesta. Es que, además, a Juárez se le lesionó el centrodelantero titular y tuvieron que priorizar la contratación de un “9”, quedando en segundo plano lo del zaguero.

Guzmán Corujo tuvo un buen rendimiento en el Torneo Apertura. FOTO: El País.

La segunda oferta que Nacional recibió de manera formal y escrita, fue de Cuiabá, el equipo donde juega el uruguayo Lucas Hernández y que está disputando el Brasileirao.

La oferta del club brasileño fue por US$ 400.000 libres para Nacional, pero la misma no convenció ni a los tricolores ni al futbolista ya que el pago del salario era en reales.

Según pudo saber Ovación, desde el ámbito del jugador consideraron que fue desacertada la decisión de Nacional de no aceptar la oferta de Juárez teniendo en cuenta que faltaban cuatro meses para terminar el vínculo y que Nacional no tenía mucho margen de maniobra ya que tampoco habían buscado antes una extensión del contrato.

Más aún considerando que Corujo tiene 25 años, una edad ya algo más difícil para vender un jugador, y que está siendo muy difícil realizar transferencias por cómo son las condiciones del mercado a raíz de la pandemia.

PRECONTRATO. Corujo firmó con su nuevo club estando de vacaciones en España. Desde Nacional se cuestiona que ni él ni su representante hayan avisado de lo que estaba sucediendo. La idea era que cuando el jugador llegara a Uruguay fuera junto a Krasouski a hablar con Decurnex y José Fuentes, los dos dirigentes que siguieron el tema Corujo. Pero Nacional se enteró antes y el resto es historia conocida.

Como Charlotte comenzará a jugar en 2022, no tenía ningún apuro para que el jugador se vaya ahora y no tenía sentido pagar dinero por un futbolista que tendrá costo cero desde el 1° de enero. Esto fue lo que le trasladaron al representante. Al final, Corujo firmó por tres años con opción a uno más y un salario que es cuatro veces mayor al que percibe hoy en Nacional.

Guzmán Corujo enfrentando a Wanderers. Foto: Marcelo Bonjour.

CÓMO SIGUE. Nacional ya tiene decidido que no va a contar con el futbolista para el Torneo Clausura (ya llegaron Diego Polenta y Mario Risso) y le rescindirá el contrato.

Corujo, ante esa postura de Nacional de rescindirle y no permitirle seguir jugando hasta diciembre, tiene decidido renunciar a ese dinero; no cobrará lo que le corresponde por la rescisión anticipada del vínculo con Nacional.

Desde el ámbito del jugador le confirmaron a Ovación que hasta que llegaron estas ofertas de Juárez y Cuiabá nadie de Nacional se había puesto en contacto para llegar a un acuerdo y extender el contrato de Corujo con los albos.

EN CORTO La intención del jugador Corujo se formó en Nacional y siempre dijo públicamente que se quería ir bien del club. Ovación pudo saber que el jugador estaba dispuesto a poner US$ 100.000 de su bolsillo para acercarse a los 700.000 que Nacional le pedía a Juárez por su transferencia y así intentar que el club mexicano, con US$ 100.000 más, cumpliera con la exigencia de los tricolores. Al final la prioridad de Juárez cambió y esa posibilidad se cayó.