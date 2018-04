Corujo sin desgarro, pero está complicado

Guzmán Corujo asustó a todos los tricolores este viernes, cuando en el entrenamiento sintió un dolor en uno de sus gemelos. Así fue que el cuerpo médico, para no arriesgar y salir de dudas, optó por realizarle los estudios médicos pertinentes y los mismos dieron como resultado que no tiene desgarro, pero sí una fuerte contractura.



El joven zaguero, de muy buenos rendimientos en lo que va de la temporada, será evaluado este sábado tanto por la sanidad tricolor como por el cuerpo técnico, y se decidirá si estará a la orden para enfrentar a Peñarol en el Estadio Centenario.



Lo que está claro es que si Corujo no está al 100% de sus posibilidades, no jugará.



Vale destacar que Corujo -que si bien había jugado algunos partidos con Martín Lasarte, fue Alexander Medina el que le dio más confianza- fue titular en todos los partidos de la Copa Libertadores de Nacional y en cinco de los once en el Torneo Apertura. Esos partidos en los que fue titular fueron en los últimos, a excepción del partido contra Wanderers en el Parque Viera.



Alternativas. Quizás la opción principal para el DT en el caso de que Corujo no esté en condiciones de jugar, sea pasar a Diego Arismendi a la zaga y darle ingreso a Santiago Romero en la mitad de la cancha para hacer dupla en la recuperación con Christian Oliva.

No sería de extrañar esta posibilidad, debido a lo importante que ha sido el “Colo” en los clásicos, más allá de que en relación a los primeros partidos ha bajado un poco su rendimiento, hecho que lo llevó a perder la titularidad. Otra opción es darle entrada a Rodrigo Erramuspe.