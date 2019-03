"El que no corre, no juega"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se le notaba la ansiedad por empezar los entrenamientos. Es que desde julio de 2016, cuando se alejó de Liga de Quito, no dirigió más. Y volvió al lugar donde más cómodo se sintió, en el que fue campeón y en el que dejó buenos recuerdos.



Ayer a la tarde Álvaro Gutiérrez comenzó su nuevo ciclo como entrenador de Nacional tras la destitución de Eduardo Domínguez por los malos resultados en el Torneo Apertura, donde los tricolores tienen apenas tres puntos de 15 posibles, estando en el último lugar junto a Defensor Sporting.



“La promesa es la de dejar todo lo que está dentro de mí para sacar entre todos esto adelante”, afirmó con convicción el popular “Guti” antes de responder las preguntas de los periodistas que fueron a Los Céspedes y luego de que el presidente José Decurnex lo presentara ante la atenta mirada de varios de los directivos en la cancha Luis Artime, entre ellos el vicepresidente Alejandro Balbi.



Lo que llamó la atención fue la ausencia del mánager general Iván Alonso, que sí estuvo en la presentación de Domínguez. En aquella oportunidad la presentación se desarrolló en el Gran Parque Central.



“Ya la palabra Nacional seduce a cualquier entrenador y si además esto viene respaldado por un proyecto innovador y moderno como tuve la oportunidad de escuchar en palabras del presidente, la idea de ser el técnico sedujo aún más”, explicó Gutiérrez y agregó que “evidentemente todos los proyectos tienen que venir respaldados por los resultados. Aquí de repente hay menos tiempo para trabajar con tranquilidad porque la paciencia es otra. Hay un plantel con mucho potencial, que lamentablemente en la tabla no refleja los méritos que hizo adentro de la cancha, por eso también me sedujo. Estoy acá con optimismo y con alegría”.



Como es sabido, Nacional hizo un gran recambio en el plantel para esta temporada, donde 13 jugadores que vencían su contrato el 31 de diciembre pasado no continuaron. Precisamente, sobre el plantel que Nacional tiene, Gutiérrez analizó: “He visto todos los partidos de Nacional como hincha y por deformación de la profesión. Analizando un poco, veo y conozco a muchos de los jugadores de las formativas, también hay algunos que ya los he dirigido y por eso sé que es un plantel muy rico, con mucha variante. Por no haber trabajado aún es que no tengo el 100% de conocimiento, por ello es mucho mejor primero tener el 100% de conocimiento para después hacer un juicio de valor. Eso lo dará el tiempo de trabajo”.



Y sobre el rumor de que lo primero que hizo fue solicitar al presidente el regreso de Jorge Fucile al club, el DT señaló que “queremos conocer el plantel, no hemos pedido a nadie porque creemos que sería apresurado sin conocer al plantel saber qué es lo que se necesita. Los resultados apremian, no queremos equivocarnos, queremos ir paso a paso”.





ESTILO. Como no hace tanto tiempo que dejó Nacional (en junio se cumplirán los cuatro años), los hinchas tricolores recuerdan la forma de jugar de Gutiérrez, un técnico que sacó 42 de 45 puntos en el Apertura 2014, que luego no repitió en el Clausura, pero que se quedó con el Uruguayo tras vencer a Peñarol 3-2.



“Mi estilo general es un estilo que varía; trato de adaptarme a los jugadores y a sus características; si son veloces, altos, lentos, agresivos... Todo eso hace que después de analizar los datos que obtengo trato de hacer un sistema base y adaptarme al rival”, comentó.



“La línea de cuatro va a estar. Adelante hay variantes: 4-3-3, 4-4-2 o 4-2-3-1, pero más o menos va a ser por ahí. Pero el jugador que no corre no va a jugar, eso es evidente. Quiero un equipo que sea solidario, que se muestre cuando tengamos la pelota, pero cuando no la tenemos, que todos corran y todos trabajen porque esto es un equipo. Ganamos y perdemos todos”, enfatizó el entrenador que el 21 de julio cumplirá los 51 años.



El “Guti”, que es fanático de tocar la guitarra y de los autos viejos (los compra para refaccionar y en ocasiones los vende), puso hincapié en que “lo que más me preocupa es empezar por las bases y lograr mantener el arco en cero. El equipo goles tiene porque tiene capacidad. Hay que saber trabajar el partido. Cuando lo logró, Nacional ganó. Está claro que a partir que empiecen a llegar los resultados me gustaría comenzar a ver a los jugadores más sueltos con sus capacidades y demostrar que no somos tan malos como parecemos ni vamos a ser tan buenos cuando empecemos a ganar”.



Gutiérrez reiteró que el objetivo es ganar el Campeonato Uruguayo. “Viendo la historia que tenemos de que hace dos años que no ganamos el Uruguayo y que además lo ha ganado el tradicional rival, es muy importante quebrar esa racha y ganar el torneo local. Igualmente yo soy de la idea de poner siempre lo mejor que tengo en cada una de las competencias que jugamos”.



Por último, sobre si piensa que su buenos resultados en clásico influyó, Gutiérrez concluyó que “si bien sé que es importante y la gente lo valora mucho, yo prefiero ganar el campeonato 100 veces. Pero esta es otra etapa; lo otro ya pasó y ahora empezamos todo de cero”.



Con él, Nacional jugó cinco clásicos (contabilizando amistosos), con cuatro triunfos y un empate.

"Guti" fue campeón uruguayo en 2015 Sólo queda Seba Fernández Álvaro Gutiérrez fue campeón uruguayo con Nacional en la temporada 2014-2015 tras ganarle la final a Peñarol 3-2 con goles de Sebastián Fernández, Iván Alonso (de penal) y Santiago Romero. Precisamente, únicamente “Papelito” continúa en el plantel de los que estuvieron convocados para disputar ese juego decisivo. Además, Alonso es hoy en día el mánager general. Ese día Nacional formó con Munúa; Romero, Gorga, Polenta, Espino; Porras, Arismendi, Barcia, De Pena; Fernández y Alonso. Entraron Prieto, Tabó y el “Chino” Recoba.

Giarrusso no estuvo presente

Uno de los preparadores físicos que conforma el cuerpo técnico de Álvaro Gutiérrez es Marcelo Giarruso, quien generalmente es quien ingresa al campo de juego. Ayer no estuvo en el primer entrenamiento porque se encuentra de viaje, pero se sumará en el correr de esta semana.

Santiago Rodríguez sin selección La rodilla lo marginó Santiago Rodríguez, que estaba convocado a la selección Sub 20 para la gira por España, finalmente no viaja debido al dolor en su rodilla producto de una torcedura que se sigue de cerca. En su lugar viajará el franjeado Thomás Chacón.

Todavía no hubo reunión con el "Chengue" Morales

Hasta anoche sobre la hora 22.00 todavía no se habían reunido José Decurnex, Iván Alonso y Richard Morales para hablar del tema de la secretaría técnica. Todo hace indicar que el encuentro será hoy. El “Chengue” está con muchas ganas de sumarse a trabajar en Nacional.

Matías Zunino Una molestia en el entrenamiento El polifuncional Matías Zunino terminó el entrenamiento de ayer en la cancha 6 de Los Céspedes con una molestia en el posterior de su pierna. En el correr del día de hoy será evaluado por la sanidad y en base a como lo vean se determinará si se le realiza una ecografía o finalmente no.

Luis Mejía jugará con su selección

El arquero Luis Mejía no estará a la orden de Gutiérrez para enfrentar a Plaza Colonia el domingo en la tarde debido a que defenderá en la fecha FIFA a Panamá, que enfrenta ni más ni menos que a Brasil. Por ello, quien ocupará el banco de suplentes será el joven Guillermo Centurión.