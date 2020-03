Coronavirus: Roma no tuvo permiso especial para ingresar a España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Roma canceló su vuelo a Sevilla, el que iba a realizar para disputar este jueves el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, porque las autoridades españolas no le concedieron un permiso especial para ingresar a España.

El conjunto romano resolvió suspender el vuelo que les llevaría a disputar el partido con el Sevilla e informó en sus cuentas oficiales que la UEFA ofrecerá información al respecto.

A pesar de que Sevilla no es una zona de riesgo, los vuelos entre España e Italia están suspendidos tras el decreto del Gobierno español para los próximos 15 días. Todavía está por saber si el partido se suspende o no, pero lo que está decidido es que la Roma no viajará a Sevilla. El lunes pasado ya se había anunciado que el partido se disputaría a puertas cerradas.