Corinthians no quiere jugar más los domingos porque perdió un juicio

Dos decisiones judiciales a favor de futbolistas llevó a Corinthians a tomar una decisión drástica. El "Timao" advirtió que no juega más los domingos y de noche. La información de Yahoo Sports y Lance fue confirmada por el comunicado oficial del club.

Las decisiones judiciales recientes beneficiaron a los jugadores: Paulo André (el ex defensor de Corinthians) y el mediocampista Maicon (contra São Paulo). Acusaron en demandas judiciales por noche adicional, domingo y días festivos.

En el caso del ex atleta de Timão, a Corinthians se le ordenó pagar $ 750 mil reales (unos 128 mil dólares), que se pagarán en 15 cuotas.

"Se requiere que, desde el regreso de las competiciones que se suspendieron y las que no se iniciaron debido a la pandemia de Covid-19, los juegos del Sport Club Corinthians Paulista ya no se programen por la noche o los domingos. Partidos programados por la noche o los domingos, Sport Club Corinthians Paulista se reserva el derecho de eventualmente no participar en los juegos referidos", dice un extracto del texto enviado a FPF, CBF y TV Globo.

"Hay innumerables decisiones judiciales, confirmadas incluso por tribunales superiores, que condenan el empleo de entidades deportivas para pagar a atletas de fútbol profesionales adicionales por los partidos que se celebran por la noche, así como por la presunta violación del derecho al descanso semanal remunerado, especialmente cuando hay juegos celebrado los sábados / domingos, seguido de juegos a mediados de la semana y nuevamente el siguiente sábado / domingo ", explica otro extracto del comunicado.