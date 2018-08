Corbo no aceptó integrar el comité "por principios" y Ache quiere "minimizar daños"

Los emisarios de la Conmebol y FIFA desde las 9 de la mañana comenzaron a recibir a los posibles candidatos para integrar la Comisión Normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

A la salida, el expresidente de la AUF José Luis Corbo dijo que no acepta integrar el comité: “No he aceptado la convocatoria que se me ha hecho, pese al esfuerzo que han hecho los actores emisarios Conmebol y de FIFA por razones de principios”, señaló.



Y explicó: “Cuando hablo de principios es porque en primer lugar por mi conformación de carácter jurídico yo no puedo pasar a integrar una estructura que ha sido instituida sobre la base de fundamentos que no han sido validos, que no son ciertos y que no se ajustan a la realidad. Así lo transmití expresamente a los señores que estuvieron conversando conmigo”.



“Creo que ha habido una absoluta legitimidad de funcionamiento de esa asamblea (por la AUF), por lo tanto no se merecía que fuera calificada de no transparente y que permitiera esta intervención por parte de los organismos internacionales”, agregó.



Según Corbo “no es válido el fundamento jurídico porque está supuesto sobre hechos que no se ajustan a la realidad”.



“Creo que ha habido situaciones en las que trascendieron públicamente opiniones y se ha generalizado como que toda la dirigencia del fútbol somos todas malas personas”, criticó Corbo. “Como en cualquier ámbito de la sociedad, no se puede generalizar”, agregó.



Corbo no comparte los fundamentos, pero admite que debe haber un cambio en la AUF: “No por esta vía. Que hay que hacer cambios, aprobar nuevo estatuto, que hay que cambiar muchas cosas en el fútbol uruguayo estoy de acuerdo. Pero hacerlo con los procedimientos legales ya ajustados al Derecho, como corresponde”.



Eduardo Ache, quien es el candidato en principio del Comité de Regulación para presidir la Comisión Normalizadora que estará al frente de la AUF. El dirigente sostuvo a la salida del encuentro que la prioridad es "entender la realidad y por qué pasan estas cosas, que no son exclusivamente por caprichos. Esto viene de hace mucho tiempo y hay que aceptar que en la actualidad el fútbol, en todos lados, todos los actores están representados. Es clarísimo que también deben haber derechos y obligaciones. Es decir, no solo hay que estar en los lugares donde se deciden cosas, porque siempre hay consecuencias. En Argentina hay una liga profesional y en España también. Lo primero que no debemos hacer es empezar con preconceptos. Lo importante es que de aquí en más primen los intereses del fútbol y no los de particulares. Tratemos de minimizar los daños", dijo Ache.

"Tratemos de minimizar los daños" By Daniel Rosa "Tratemos de minimizar los daños" MIRA TAMBIÉN Ache: "Tratemos de minimizar los daños"

El primero en llegar al hotel Sheraton de Montevideo esta mañana fue el senador colorado Pedro Bordaberry quien no hizo declaraciones. El senador colorado es el candidato para ocupar la presidencia de la Comisión Normalizadora. Los otros candidatos son Eduardo Ache, Daniel Pastorini, Fernando Goldie y Andrés Scotti.

Según supo Ovación, Bordaberry no está dispuesto a liderar una reestructuración del fútbol uruguayo si no se comparten sus ideas y también sus peticiones.



El sí de Bordaberry depende del planteo que le hagan los delegados de FIFA y Conmebol By Edward Piñón El sí de Bordaberry depende del planteo que le hagan los delegados de FIFA y Conmebol MIRA TAMBIÉN El sí de Bordaberry depende del planteo que le hagan los delegados de FIFA y Conmebol

Minutos más tarde llegó Goldie quien se limitó a decir que este “es un momento en que el silencio es lo mejor que puedo hacer para colaborar”.

Fernando Goldie. Foto: El País

Una vez integrada la Comisión el organismo funcionará hasta el 28 de febrero de 2019 plazo establecido por la FIFA para intervenir la AUF.



Los tres emisarios están reunidos con los posibles candidatos y luego lo harán con los tres integrantes que quedan del Consejo Ejecutivo de la AUF: Alejandro Balbi, Ignacio Alonso y Roberto Pastoriza.