Copero: Cerro sueña con la Libertadores

Cerro está sexto en la Tabla Anual con 58 puntos. El técnico albiceleste, Fernando Correa, espera ganar el clásico el próximo domingo, no sólo porque sería su tercera victoria ante Rampla Juniors desde que asumió a principios de este año, sino porque esos tres puntos podrían significar la clasificación a la Copa Libertadores. No es poca cosa para alguien que hizo en la presente temporada su primera experiencia del otro lado de la línea.



“A principio de año no imaginaba estar en esta situación al final. Fue un año muy difícil, Cerro no es un club fácil. Pero hemos ido partido a partido. Y los jugadores siempre dieron la cara. Siempre comprometidos con la causa. Hicieron buenos partidos”, le dijo “Petete” a Ovación. “Hace tres fechas ya estábamos en posición de Copa Sudamericana y ahora tenemos esta posibilidad de la Libertadores, por eso este no es un clásico más. Nos toca en un momento muy especial”, agregó el entrenador, quien debe ganar y contar con una manito de los dos equipos grandes que enfrentan a Danubio y Defensor Sporting respectivamente.



“Está esa linda chance de meternos en la Copa Libertadores. Es verdad que no depende de nosotros, porque tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar el clásico y después que venga lo que sea”, dijo por su parte Leandro Paiva, quien el fin de semana pasado abrió el marcador frente a Wanderers, que luego les empató el partido. “Ya estamos en la Sudamericana, lo que no es poca cosa; ni para nosotros ni para los hinchas”, añadió el volante.



Cerro ganó, con “Petete” al frente, los dos clásicos disputados en la temporada. El del torneo Apertura, jugado en el Tróccoli, por 2 a 0 con goles de un futbolista con el que ya no cuenta: Maureen Franco.



Una semana después, en el arranque del torneo Intermedio, Cerro volvió a ganarle a Rampla Juniors. Esta vez en el estadio Olímpico y por la mínima diferencia, gracias a un gol anotado por Héctor “Romario” Acuña que había ingresado en el segundo tiempo.



“Son partidos especiales para el barrio y para el club. Sobre todo para los jugadores criados en el Cerro. Son partidos que hay que ganar y la gente te lo hace saber en la semana”, afirmó “Petete”, a quien las estadísticas favorables le dan cierta tranquilidad.



Paiva, por su parte, solo jugó el del Intermedio, pero le alcanzó para darse cuenta lo que significa. “El hincha te ve en la calle y te dice que hay que ganarlo como sea. Lo mismo que el ‘Toto’ (el histórico utilero albiceleste) y los compañeros que se formaron en el club. Ellos nos dicen que son los partidos que se ganan”, acotó Paiva.



Si bien la posibilidad de acceder a la Copa Libertadores es una motivación muy importante para los albicelestes, tanto Correa como Paiva saben que Rampla Juniors llega con el ánimo en alto tras haber asegurado la permanencia en Primera.



“Seguramente nos van a enfrentar de otra manera, porque lograron salvarse en la fecha pasada”, reconoció el “Petete”, a quien lo único que le preocupa es el terreno del Olímpico, que no está en buen estado. “No está bien y nosotros intentamos jugar por abajo. Pero bueno, hay que ser inteligentes para poder ganarlo”, aseguró. “Son clásicos y no importa cómo llegue cada uno. Ellos van a dejar todo igual que nosotros”, afirmó Paiva.



“Petete” está muy agradecido al presidente del club Alfredo Jaureguiverry, quien le dio la posibilidad de iniciarse en la profesión de entrenador. “Con él y con los jugadores. Encontré un grupo de futbolistas con muchas ganas de salir adelante. Cuando llegamos los objetivos eran ganar los cásicos y clasificar a una Copa y por ahora los hemos cumplido”, finalizó el exdelantero.



“Yo no lo conocía, es medio callado, habla más Abeijón que él. Callado, pero se ve que es buena persona. Y mal no le fue. Yo también llegué este año y nos ha ido bastante bien”, dijo Paiva sobre su técnico.

el domingo Irán juntos del Tróccoli al Olímpico. En la práctica de la víspera, tres futbolistas entrenaron diferenciado: Aníbal Hernández, Guillermo Rodríguez y Franco López. Este último, con un esguince, está descartado. Pero tanto Hernández como Rodríguez tienen chance de llegar. El que regresa es Christian Núñez. Los albicelestes entrenarán toda la semana por la mañana, incluso el sábado. Salvo que llame el presidente y diga lo contrario, no concentrarán. Se juntarán en el Tróccoli e irán todos juntos al Olímpico.