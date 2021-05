Copa Sudamericana: Pasa el último tren "Ciudadano" para Montevideo City Torque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se termina la primera experiencia internacional de Montevideo City Torque y no tiene nada que reprocharse. En Salvador, ante el equipo de Bahía, los dirigidos por Pablo Marini cierran mañana (19:15, Directv Sports) el Grupo B de la Copa Sudamericana. ¿El objetivo? Ganar y con ello terminar segundos, aunque de poco servirá porque solo avanza el primero. Y, aunque los “Ciudadanos” aún tienen una escasa posibilidad, ese primer lugar parece que será para Independiente.

¿Por qué las posibilidades del MC Torque son remotas? Porque los de Avellaneda recibirán también mañana y a la misma hora a Guabirá, el peor equipo del certamen, pues perdió sus cinco partidos. Hay otros dos conjuntos que están en la misma situación: el peruano Sport Huancayo (rival de Peñarol también mañana) y el venezolano Aragua, aunque Guabirá tiene el peor saldo de goles: -16.



Montevideo City Torque viaja hoy a la hora 15 rumbo a Salvador para afrontar el partido y lo hará sin bajas, porque el plantel se sometió ayer a nuevos hisopados luego del juego con Plaza Colonia y todos los resultados fueron negativos.

Si hay una preocupación a esta altura para el equipo celeste es el Apertura, porque luego de dos partidos está sin puntos. Debutó con derrota ante Sud América y siguió de la misma manera ante Plaza Colonia, en ambos casos por 1-0. En el medio de los dos juegos estuvo el triunfo 4-0 en Bolivia ante Guabirá.



De cualquier manera, mañana MC Torque irá con todo por la victoria, porque no quiere que un eventual tropiezo de Independiente le abra una puerta que no pudo cruzar por no estar ahí, ya que un triunfo “Ciudadano” y una derrota del Rojo le dará la clasificación al elenco uruguayo por mejor saldo de goles.