Copa Sudamericana: Montevideo City Torque da su penúltima batalla

Montevideo City Torque podría estar más arriba de lo que está en el Grupo B de la Copa Sudamericana, sobre todo por los puntos que dejó ante un mismo rival: Independiente. En Avellaneda comenzó ganando y perdió 3-1; en Montevideo lo mismo y se dejó igualar en el final.

La victoria que el martes logró Independiente 1-0 sobre Bahia dejó al Rojo virtualmente clasificado y, por ende, a los otros tres equipos de la serie virtualmente eliminados, pues avanzará solo el primero.



MC Torque, no obstante, tiene una buena posibilidad de (en su primera participación oficial internacional) lograr esta noche (hora 21.30) su primera victoria fuera de Uruguay cuando enfrente a Guabirá, el equipo más débil del grupo (tiene cero punto y un saldo de -12 en goles) en el estadio Gilberto Parada de la ciudad boliviana de Montero.

La primera muestra fue auspiciosa, porque en Montevideo el conjunto Ciudadano se impuso por un contundente 4-0. Y, a su vez, los antecedentes del conjunto del altiplano jugando como local tampoco son buenos, ya que los perdió todos: 1-3 con Independiente y 0-1 con Bahía.



La realidad del elenco de Bolivia también es negativa: lleva tres derrotas consecutivas y perdió tres de sus últimas cuatro presentaciones. Solo ganó una en casa y fue 1-0 sobre Santa Cruz por el torneo local.

¿Y Torque qué? Los de Pablo Marini debutaron el fin de semana en el Apertura y cayeron 1-0 con Sud América, aunque el técnico guardó a varios titulares para este encuentro, aunque las posibilidades de clasificación sean muy escasas.

LA PREVIA

Guabirá - Montevideo City Torque

Estadio: Gilberto Parada

Hora: 21.30

TV: Directv Sports

Árbitro: Luis Quiroz (Ecuador)



Guabirá: Ya eliminado, es posible que el técnico Víctor Andrada utilice una formación con muchos suplentes, pues la prioridad es el torneo local (está sexto a cuatro puntos del líder) y el domingo visitará a The Strongest.



MC Torque: Volverá a atajar Gastón Guruceaga, ya que Cristopher Fiermarín aún no se recuperó y no integra el grupo de viajeros y tampoco Santiago Rodríguez por “decisión institucional”, se informó a Ovación.