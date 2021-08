Copa Sudamericana: día, hora y en qué canal ver Peñarol-Sporting Cristal y el resto de los juegos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la victoria 3-1 conseguida en Lima, Peñarol debe volver a enfrentarse a Sporting Cristal con la intención de asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana y ganarse uno de los cuatro cupos del certamen continental.

El juego tendrá la novedad de que contará con 5.000 hinchas en el Campeón del Siglo, pero para aquellos que no podrán asistir al escenario mirasol acá están los detalles para seguir el choque por televisión:

¿Cuándo se juega? El miércoles 18 de agosto



¿A qué hora? El encuentro comenzará a las 19:15



¿En qué canal se podrá ver? El juego tendrá la transmisión de ESPN2



Cabe recordar que para este encuentro, Peñarol no podrá contar con una de sus figuras: Facundo Torres. El atacante aurinegro, que salió lesionado en el juego de ida, se realizó una resonancia magnética que arrojó resultados más graves de los esperados y el Cuervo no podrá ser de la partida.

Los detalles del resto de los partidos

Martes 17 de agosto:



- Bragantino vs. Rosario Central / 19:15 (ESPN).

Ida: Rosario Central 3-4 Bragantino



Jueves 18 de agosto:



- Paranaense vs. Liga de Quito / 19:15 (Directv)

Ida: Liga de Quito 1-0 Paranaense



- Libertad vs. Santos / 21:30 (Directv)

Ida: Santos 2-1 Libertad