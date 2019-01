La Copa de Selección irá por TV

El torneo más importante del interior tuvo al final humo blanco y habrá de comenzar el fin de semana. La 16ta Copa Nacional de Selecciones de la Organización de Fútbol del Interior tendrá solo una baja, Salto Interior (Liga Agraria), respecto a los 28 inscriptos inicialmente, antes de que se suscitara el diferendo, ya salvado, por la cesión de los derechos de imagen por la televisación de los partidos.

Los planteles de futbolistas -con la citada excepción- aceptaron jugar el torneo y para zanjar diferencias, dos factores tuvieron vital incidencia; la decisión de OFI y de la empresa Tenfield de acotar a un año, y no cuatro con opción a 5 o más como estaba estipulado en el contrato, la cesión de derechos de imagen, y el otro, el rol que tuvo un grupo de jugadores referentes de varias selecciones, discordantes con los pasos y postura de la Asociación de Futbolistas Amateurs del Interior (AFAI), fundada en una única asamblea el 29 de diciembre pasado en Paysandú, que habían resuelto sugerir no ceder los citados derechos.

El grupo de referentes y capitanes de varias selecciones, salió al cruce de AFAI y en carta firmada y remitida a OFI, plantearon cambios y acordaron de inmediato. Laureano Perez, selección de Lavalleja, dijo al portal Futbol Florida, que “nosotros considerábamos que no éramos representados por el gremio. La diferencia más importante que nos separa fue que en la primer reunión celebrada en Paysandú, no íbamos a firmar ninguna resolución. Como plantel decidimos no firmarlo, le pedimos a OFI que hiciera cambios, nos contemplaron y creímos que era lo que habíamos solicitado”.

El total del dinero que ingresará a OFI por la televisación, irá directamente a las Ligas afiliadas y estas lo distribuirán (según acuerdo en cada caso) con su plantel de jugadores.

OFI y Tenfield acordaron un contrato de televisación de cuatro años, en el que la organización recibirá unos 12 millones de pesos (3 millones por año, reajustable por IPC), además de insumos y materiales, como dos mil pelotas oficiales Penalty.

A lo largo del campeonato

Las selecciones irán recibiendo dinero en efectivo para gastos. El campeón habrá percibido al final $ 240.000 más premios.

Este sábado se juega por VTV

Artigas Interior-Tacuarembó; Salto-Paysandú; Maldonado Interior-Maldonado; Treinta y Tres Rocha; Lavalleja Interior-Cerro Largo Interior.