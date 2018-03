“La Copa es partido a partido”

"La actualidad de Peñarol y el rendimiento de mis compañeros influye mucho para hacer las cosas bien", dijo el “Mota” Walter Gargano a La Oral Deportiva (Radio Universal).

Consultado por sus actuaciones y el momento personal que lo hacen ilusionar con el regreso a la selección uruguaya, el volante de Peñarol contó que “las decisiones las toma el cuerpo técnico (de la selección y uno espera con ansiedad el llamado, pero como yo hay muchísimos jugadores que están pendientes de la selección. Torreira y Gastón están pasando un momento impresionante. A Lucas lo comparan conmigo en Italia".

“Madurar es parte de aprender de las cosas que se hacen. Nunca se busca hacer mal a nadie pero son cosas cotidianas que se dicen en caliente", expresó Gargano acerca del episodio que lo dejó al margen de la selección uruguaya hace ya unos años agregando que “los compañeros me dijeron que cuando estaba en el país debía ir. Me dio un poco de vergüenza al principio pero me hicieron sentir como que nunca me fui".



EL EQUIPO "Es normal el favoritismo"

Walter Gargano habló también sobre el momento de Peñarol y remarcó que “al ser campeón es normal el tema de favoritismo. Pero hay equipos que vienen haciendo las cosas muy bien".

Por otra parte, el “Mota” hizo referencia al partido del sábado en el Parque Alfredo Víctor Viera y dijo que “el calor fue importante y el desgaste se sintió. Si el primer tiempo lo terminábamos tres goles arriba estaba bien creo. En el segundo tiempo Wanderers nos jugó de contra”.



La ausencia de Lucas Viatri Se lo extraña “Viatri como compañero y jugador es una falta muy importante para todo el grupo porque es muy querido y se ganó su lugar”, dijo Gargano.

LA COPA LIBERTADORES El gran objetivo del aurinegro en 2018

El gran objetivo de Peñarol este año es además de revalidad el título de campeón Uruguayo, llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores de América.

El equipo está armado con la base que ganó el anterior torneo local y sumó algunas piezas para reforzarse. Walter Gargano dijo que “cada uno dice y toma la responsabilidad de decir lo que piensa. Para mí la Copa es partido a partido e ir viendo que se puede hacer".

El aurinegro debutará en el máximo certamen continental de clubes el jueves 15 de marzo como visitante frente a The Strongest en Bolivia.