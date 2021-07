Copa Libertadores: estos son los partidos de los octavos de final del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa Libertadores está de regreso. El torneo más importante a nivel de clubes sudamericanos tendrá esta semana los juegos de ida de los octavos de final con series realmente apasionantes.

16 equipos buscan ganarse los ocho lugares en los cuartos de final que les permitirán seguir ilusionados con conquistar el trofeo que ganó Palmeiras en la última edición.

Así será la semana en la Copa Libertadores

MARTES 13 DE JULIO



- Boca vs. Atlético Mineiro (19.15) / ESPN

- Cerro Porteño vs. Fluminense (19.15) / Fox Sports 2

- Sao Paulo vs. Racing (21.30) / ESPN



MIÉRCOLES 14 DE JULIO



- Universidad Católica vs. Palmeiras (19.15) / Fox Sports 2

- Vélez Sarsfield vs. Barcelona SC (19.15) / ESPN 2

- Defensa y Justicia vs. Flamengo (21.30) / Fox Sports 2

- River Plate vs. Argentinos Juniors (21.30) / ESPN



JUEVES 15 DE JULIO



- Olimpia vs. Inter PA (21.30) / Fox Sports