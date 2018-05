A la Copa sin Goñi y sin Boselli

Defensor Sporting viaja hoy después del mediodía hacia Porto Alegre, donde mañana visitará a Gremio por la última fecha del grupo A de la Copa Libertadores. Los violetas están eliminados del torneo continental, dado que al caer la semana pasada en el Franzini ante Cerro Porteño no lograron clasificar a octavos de final, pero van por lograr un lugar en la Copa Sudamericana.



Los dirigidos por Eduardo Acevedo tendrán dos bajas importantes para el partido ante el actual campeón de la Libertadores: Ernesto Goñi y Juan Manuel Boselli. El primero (titular indiscutido en la defensa) por acumulación de tarjetas amarillas y el juvenil, una de las principales cartas de recambio de Acevedo, porque está en la selección Sub 20 con la que disputará los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. Los juveniles celestes viajarán hacia Bolivia el jueves y Boselli es uno de los 18 viajeros.



Mathías Cardacio, Ayrton Cougo y Martín Rabuñal, que no pudieron ser de la partida frente a Progreso el sábado porque estaban suspendidos, jugarán mañana ante Gremio.



Los que no viajan son Guillermo Reyes, quien se viene recuperando de una discopatía cervical, y Facundo Milán. Al juvenil le realizarán un estudio por una contractura que sufrió en el posterior.





Sub 20 Más violetas Los violetas reconocerán esta noche el “Arena do Gremio” donde mañana juegan. El colombiano Nicolás Gallo será el árbitro del partido. Sus asistentes: Humberto Clavijo y Dionisio Ruiz.

Cuando llegó Eduardo Acevedo al club había un futbolista en la Sub 20: Benavídez. Hoy son once.