Copa Desafío: todo lo que tenés que saber del juego entre Nacional y River Plate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tanto para Nacional como para River Plate de Argentina este sábado se pone en marcha el año 2020. Ambos equipos se enfrentarán mañana sábado desde la hora 20 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado por la Copa Desafío en lo que será la primera presentación de Gustavo Munúa en su segundo ciclo al frente del plantel tricolor.

Para Marcelo Gallardo, entrenador del elenco millonario, será el regreso a Uruguay en un choque que sostendrán los dos equipos a los que ha dirigido a lo largo de su carrera, que es revancha del que disputaron en enero pasado y que terminó con triunfo de River por 1-0.

Desde Art for Sports se presenta al partido como "mucho más que un torneo de fútbol", porque lo que se busca es mandar un mensaje inclusivo a la sociedad y de allí que el partido preliminar sea entre los equipos femeninos de ambas instituciones. "Punta del Este ha sido tratado de elitista y pasan un montón de cosas que tienen que ver con el glamour, por eso queremos traer otros valores al torneo. El fútbol femenino, la igualdad, la inclusión, la educación, la cultura, la pasión por el deporte, el fútbol infantil. No queremos que sea solo un torneo superficial, sino que la gente participe en las actividades que se van a realizar alrededor de esos dos partidos que se jugarán. Que se lleven un mensaje, que se puedan quedar pensando sobre lo que se habló en una charla o lo que sucedió en una limpieza de playas. Ojalá que la Copa Desafío sea mucho más que un partido de fútbol”, dice el exfutbolsita Juan Pablo Sorín, uno de los directores de Art for Sports junto a Leandro Quiroga Ferreres.

Acá te dejamos todo lo que tenés que saber sobre el espectáculo de este sábado a la noche:

Horarios de los partidos

- El preliminar entre los equipos femeninos de Nacional y River Plate comenzará a la hora 18.00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El juego de fondo será desde las 20.30.

- Las puertas del estadio se abrirán a la hora 17.00.

- Será televisado en directo por VTV.

Venta y precios de las entradas

- Las entradas están a la venta en la red UTS en los locales de Redpagos y Tienda Inglesa.

- Se pueden adquirir en la boleterías del estadio el sábado entre las 12 y las 21 horas.

- Tribuna Este (Nacional) y Oeste (River Plate): General $ 1.400, General socio $ 1.205, Ancapuntos $ 900, Club El País 2 x $ 1.500.

- Plateas Sur E (Nacional) y D (River) y Norte H (Nacional) y A (River): General $ 2.700, socio $ 2.310, Ancapuntos $ 1.700, Club El País 2 x $2.800.

​- Palco numerado: General $ 13.100 y socios $ $ 11.150.

- Platea VIP numerada: General $ 7.900 y socios $ 6.730.

- Parking VIP: $ 450.

​- Menores de hasta 9 años inclusive tienen acceso gratuito acompañados por un menor.

- Tarjetas BBVA-Nacional tendrán un 20% de descuento no aplicable para venta online.

- Socios de Nacional y River tendrán un 15% de descuento en hasta dos tickets por socio. Acumulable con promoción de tarjetas BBVA-Nacional.

Transporte gratuito desde Montevideo

- Presentando la entrada al partido en los locales de Copsa y marcando la ida para el sábado antes de la hora 18 y el regreso entre las 23 y las 2 del sábado y madrugada del domingo, el tramo Montevideo-Maldonado-Montevideo será gratuito.

Espectáculos en vivo

Como parte del show, que como asegura la organización será más que un torneo de fútbol, habrá espectáculos musicales en vivo a cargo de Hugo Fattoruso y Fabiana Cantilo.

Actividades

Viernes.

​- Desde las 15 horas se desarrolla en playa deportiva Parada 9 una jornada de inclusión junto a la organización Gurises Unidos y chicos del INAU con fútbol en 3 tiempos.

- A partir de las 16.30 se realizará una jornada de limpieza de playas y charlas t temáticas junto a Pacto Oceánico y Unplastify.

- Entrenamiento abierto del plantel femenino de River Plate en el estadio Atenas de San Carlos desde la hora 18.00.

Sábado.

​- Charlas de verano en el Hotel del Lago (de 14.00 a 16.00) a cargo de Juan Pablo Sorín, Enzo Francescoli, Marcelo Salas y un panel de fútbol femenino. Ingreso exclusivo y gratuito para las primeras 150 personas que presenten entrada adquirida para la Copa Desafío. Para quienes no la presenten, el precio será de $ 500.