La Copa lo dejó sin la perfección

Estamos muy felices de cerrar este semestre de la forma en la que lo cerramos. Creo que hubiese sido perfecto si hubiésemos clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero a nivel local fue muy bueno lo que hizo el equipo”, subrayó el técnico de Nacional Alexander Medina, contento pero mesurado para declarar.

El “Cacique” agregó que “el equipo redondeó un partido muy difícil, que se hizo cuesta arriba, pero que con mucha actitud, mucha personalidad, con juego en el segundo tiempo, se pudo revertir. Si le faltaba algo a este equipo era lograr un campeonato de atrás, contra un muy buen rival como lo es Torque, al que quiero felicitar por el estilo de juego que tiene, por la forma en la que jugó, sin tener miedo ninguno. También felicito obviamente a mis jugadores, que hicieron realmente un gran semestre”.

El entrenador de Nacional resaltó que “en el segundo tiempo estuvimos metidos, estuvimos con otra actitud, con mucha presión, mucha intensidad. Lo fuimos rodeando al Torque y vinieron los goles. En el entretiempo corregimos muchas cosas: táctica, estrategia y también la actitud, que nos faltó bastante en el primer tiempo. Nosotros nos empezamos a despertar con el segundo gol de Torque. Pero lo principal era hacer el primer gol, no pensar en hacer el tercer gol antes que el primero”.

Medina también se refirió a la actuación de Luis Aguiar, que ayer fue la figura del equipo y alcanzó los cuatro goles en la temporada, todos en el Intermedio. “Luis estuvo en un nivel muy alto. El otro día no le tocó jugar, pero por una situación de planificación. Él ha hecho tres grandes partidos, venía jugando muy bien y hoy (por ayer) lo demostró, con juego, con personalidad, con la pegada que nos puso en partido”, dijo y puntualizó sobre Bergessio que “su rendimiento ha sido fantástico. Superó cualquier expectativa que teníamos sobre él, ya sea el rendimiento futbolístico, físico y la parte humana fue muy importante. Lo que le dio a nuestro vestuario. Si no me equivoco, Gonzalo fue el jugador que participó en todos los partidos del semestre”.

Por último, el DT dijo sobre el futuro y las posibles partidas que “armar el equipo no se hace de la noche a la mañana. Esas situaciones me están preocupando bastante”.