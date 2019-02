Se sorteó la Copa Argentina: River y Boca se podrían cruzar en cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) sorteó los 32avos. de final de la Copa Argentina en el predio de Ezeiza. Del mismo se desprenden algunas conclusiones: River y Boca se podrían cruzar en cuartos de final, por lo que antes deberían ganar tres partidos; en cambio, Independiente y Racing solo podrían enfrentarse en la final, igual que los clásicos San Lorenzo-Huracán y Colón-Unión. El clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia se daría en semifinales.

Rosario Central, vigente campeón, debutará ante Sol de Mayo (Viedma). Los cruces iniciales de los denominados cinco clubes grandes son: Boca-Estudiantes (Río Cuarto), River-Argentino (Merlo), Independiente-Atlas, Racing-Boca Unidos (Corrientes) y San Lorenzo-Estudiantes (San Luis).

Así quedaron todos los cruces

- Newell's vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)

-Vélez vs. Real Pilar

-Huracán vs. Unión (Sunchales)

-Argentinos vs. Douglas Haig (Pergamino)

- Gimnasia (La Plata) vs. Defensores (Villa Ramallo)

- Banfield vs. Juventud Unida (Entre Ríos)

- Rosario Central vs. Sol de Mayo (Viedma)

- Estudiantes vs. Sarmiento (Resistencia)

- San Lorenzo vs. Estudiantes (San Luis)

- Racing vs. Boca Unidos (Corrientes)

- Boca vs. Estudiantes (Río Cuarto)

- Independiente vs. Atlas

- Lanús vs. Huracán (Las Heras)

- River vs. Argentino (Merlo)

- Arsenal vs. Atlanta

- Nueva Chicago vs. Central Córdoba (Santiago del Estero)

- Sarmiento vs. All Boys

- Tigre vs. Estudiantes (Caseros)

- Aldosivi vs. Gimnasia (Mendoza)

- Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Midland

- Patronato vs. Dock Sud

- Almagro vs. Atlético de Rafaela

- Atlético Tucumán vs. Platense

- Unión vs. Barracas Central

- Mitre (Santiago del Estero) vs. Deportivo Roca

- Colón vs. Acassuso

- Talleres (Córdoba) vs. Laferrere

- Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

- San Martín (Tucumán) vs. Agropecuario (Carlos Casares)

- Godoy Cruz vs. Deportivo Armenio

- Belgrano vs. Deportivo Riestra

- San Martín (San Juan) vs. Villa Dálmine



La Fase Final está conformada por 64 equipos: 26 de la Superliga, 12 de la Primera B Nacional, seis de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, tres de la Primera D y 13 del Torneo Federal A

El ganador del torneo obtendrá un cupo para la edición de la Copa Libertadores 2020 y jugará la Supercopa Argentina contra el campeón de la Superliga 2018/2019.