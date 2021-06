Copa América: Uruguay-Argentina será emitido por televisión abierta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay-Argentina, el clásico rioplatense que se reeditará en Brasil este viernes a la hora 21 por la Copa América, será emitido por al menos dos de los tres canales de televisión abierta.

Canal 10 hizo público a través de sus redes sociales la emisión del encuentro, en tanto La Tele (canal 12) y canal 4 se lo confirmaron a Ovación, por lo cual el debut de la Celeste en el torneo continental podrá ser apreciado por todos los uruguayos.

Tampoco hay certeza de que el resto de los partidos que afrontará Uruguay será emitidos por TV abierta. El calendario de la Celeste en el Grupo B de la Copa América es el siguiente:



- Uruguay vs. Argentina - 18/6 - 21.00 horas (Brasilia).

- Uruguay vs. Chile - 21/6 - 18.00 (Cuiabá).

- Uruguay vs. Bolivia - 24/6 - 18.00 (Cuiabá).

- Uruguay vs. Paraguay - 28/6 - 21.00 (Río de Janeiro)

Todos los encuentros de la Copa América se pueden ver a través las señales de Directv Sports, que tendrá una cobertura especial desde Brasil por los canales 610, 612, 613 y 1610, 1612 y 1613 en HD, y mediante Dexary en los cables Nuevo Siglo por los canales Eventos 1 (471) y Eventos HD (475), TCC, Monte Cable a través de Eventos HD (454) y Cablevisión.



Los usuarios también podrán seguir las alternativas del certamen continental a través de las plataformas de streaming como DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive y Flow.