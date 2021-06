Tabárez le encontró la vuelta al once titular en la previa del duelo ante Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dejando a un lado el resultado, el duelo contra Bolivia sirvió para sacar varias conclusiones de cara a lo que se viene: el partido contra Paraguay del lunes (hora 21:00, Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro) y los cuartos de final, a los que Uruguay ya accedió tras el triunfo 2-0 frente a los del altiplano.

Pese a la proximidad de los partidos, y a las altas temperaturas que la Celeste tuvo que afrontar a Cuiabá, el seleccionador Óscar Tabárez en ningún momento especuló con guardar jugadores y rotar el equipo. Quizás pueda existir alguna variante para el lunes, aunque también es una linda oportunidad para seguir aceitando el equipo, el mismo que mostró una notable mejoría contra los verdes, más allá de que está claro que es una selección más débil.

Si Uruguay termina primero o segundo de su grupo jugará los cuartos de final el 3 de julio, mientras que si termina tercero o cuarto deberá jugar un día antes, y tendrá 24 horas menos de recuperación.

Brian Rodríguez en uno de los entrenamientos previos al duelo ante Paraguay. Foto: Nicolás Pereyra.

Nahitan Nández por Giovanni González fue el único cambio que realizó Óscar Tabárez para enfrentar a Bolivia y el jugador del Cagliari fue de lo mejor del equipo, por lo que es altamente probable que continúe jugando como lateral por la derecha.

Nahitan no tuvo mucho trabajo en defensa, pero se proyectó muy bien al ataque, y varias de las jugadas de gol que generó la Celeste en ataque lo tuvieron con protagonista.

Además, se crearon interesantes circuitos de juego con Federico Valverde y Giorgian De Arrascaeta, que durante pasajes del partido se volcó hacia el sector derecho.

Uruguay en uno de los entrenamientos previos al juego con Paraguay. Foto: Nicolás Pereyra.

Precisamente, el nacido en Nuevo Berlín fue protagonista del juego. No solo metió el pase que terminó en el gol en contra, el primero de Uruguay contra Bolivia, sino que participó en varias de las situaciones que Uruguay creó.

Quizás el sector que sigue dejando dudas es el izquierdo. No tanto por Matías Viña, que fue de menos a más en el encuentro y terminó jugando un notable segundo período, sino principalmente por Nico De la Cruz, que su contacto con el balón es mucho más intermitente y, si bien tiene destellos de su juego, todavía no se lo nota del todo cómodo. Rodrigo Bentancur o Facundo Torres son posibles sustitutos, pero es factible que Tabárez se afirme en la oncena que jugó a no ser que cuide futbolistas pensando en cuartos de final.



Hoy Uruguay practicará en el complejo de Fluminense tras llegar anoche a Río de Janeiro. Ayer los que no jugaron practicaron en Dutrinha.