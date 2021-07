Semifinales Copa América 2021: horario, detalles y dónde ver el partido de Brasil-Perú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los finalistas de la anterior edición de la Copa América, Brasil y Perú, se enfrentarán este lunes por la primera semifinal de la edición 47° del torneo de selecciones más antiguo del mundo desde las 20.00 horas en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

El anfitrión derrotó el viernes pasado a Chile en un partido que lo hizo sufrir más de la cuenta, pero que logró mantener la diferencia de un único gol y ganar en cuartos. Por su parte, el equipo de Ricardo Gareca se ganó, ese mismo día, su lugar en las semifinales tras vencer a Paraguay por penales, luego de un empate 3-3.

El equipo de Tite buscará esquivar el penúltimo obstáculo hacia su décima corona, y así repetir lo del torneo pasado -aunque en semifinales- casi como una obligación para un equipo que ganó las cinco Copas América que disputó en casa.

Tite, que no tendrá a Gabriel Jesus expulsado ante Chile, podría apostar por Roberto Firmino o Gabigol para reemplazarlo. El técnico de la “Canarinha” saldría a la cancha con: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Fred, Casemiro, Lucas Paquetá; Richarlison, Gabigol y Neymar.

Por el lado de Perú, Ricardo Gareca podría parar su once con Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco ;Raziel García, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Gianluca Lapadula. El “Tigre” no contará con Carrillo porque vio la roja en cuartos de final frente a Paraguay. Será una baja importante, pero Gareca ha probado que no se rinde y con su actitud logró clasificar a los incas a tres semifinales (2015, 2019, 2021) en cuatro Copas América dirigidas.

"Brasil es una selección muy completa. Vamos a analizar las debilidades, creo que todas las selecciones tienen", dijo Gareca.