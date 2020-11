La convocatoria que no pudo ser: una lesión dejó a Matías Arezo sin el Uruguay-Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rumor comenzó a sonar cada vez más fuerte en el correr de la tarde del lunes. El positivo de Covid-19 de Luis Suárez y Rodrigo Muñoz le iba a dar la chance de ser convocado a dos jugadores de River Plate: Gastón Olveira y Matías Arezo.

El primero, mediante un comunicado de la selección uruguaya, fue confirmado para sumarse al plantel principal dirigido por Óscar Washington Tabárez, pero en el caso del delantero la situación era particular.

Una molestia había llevado a que el joven atacante de solo 17 años entrenara de forma diferenciada con River Plate y por eso, pese a recibir el llamado de la Celeste, su presencia no estaba asegurada.

A medida que pasaron las horas, se terminó confirmando que el goleador darsenero no iba a poder sumarse a la selección mayor teniendo en cuenta que sufre por estas horas una molestia muscular.

Quien pasó por Sub 15, Sub 17, Sub 23 y que actualmente es habitual en la Sub 20, tenía una gran posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, pero una lesión lo marginó y así lo terminó confirmando River Plate.