El convenio con Boca empieza a dar sus frutos

Con el primer objetivo de mantenerse en Primera División, pero ilusionado con cosas grandes. Así comenzará Cerro Largo la temporada 2019 en la que sigue reforzando el equipo y en la que Danielo Núñez tendrá un desafío interesante de encontrar los mejores exponentes para el plantel principal.

En las últimas horas, se dio a conocer el convenio que firmaron entre el equipo arachán y Boca Juniors y los primeros frutos ya se comienzan a ver porque la institución xeneize cedió tres jugadores de la reserva, por una temporada, para que sumen experiencia en Primera División y lo harán en Cerro Largo.

Estos son Mauro Luna, Lucas Arzamendia y Agustín Heredia, aunque solo los dos primeros pudieron ser presentados este lunes ya que el tercero debió ser suplente en el duelo ante Newell's y arribará a Uruguay el viernes para sumarse al plantel.

Luna: "Me gusta encarar y que los otros hagan los goles"

Luna, delantero muy interesante, aseguró en su presentación: "Los objetivos son claros. Empezar a sumar minutos en Primera. Soy un chico que todavía no tuvo minutos en Primera y por eso tomé la decisión de venir a este gran club que salió campeón del año pasado y supongo que tiene un buen plantel y espero cosechar grandes cosas".

"Me desempeño de delantero, más que nada de extremo por derecha y soy más asistidor que goleador. Me gusta encarar y que los otros hagan los goles. Pero si hay que jugar en cualquier posición lo hago. Me han comentado que Cerro Largo lleva mucha gente y eso es muy lindo. Sentir el apoyo es siempre importante", agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir plantel y posición con Carlos Bueno, manifestó: "Carlos pasó por grandes clubes en Argentina y la verdad que es muy lindo compartir vestuario y cancha con jugadores de experiencia y creo que puedan aportar muchos consejos para que en el futuro te vaya bien. Que un jugador como Griezmann lo valore tanto te da la pauta de que son grandes jugadores y grandes personas que ayudan a los chicos que recién están empezando a ser más grandes en el futuro".

Arzamendia: "Una experiencia única para jugar en Primera"

Lucas Arzamendia es lateral derecho y es otro de los jugadores xeneizes que llegan a Cerro Largo para ganar experiencia. En su presentación dijo: "Vengo a sumar, a dar lo mejor y estoy muy agradecido con el club que me da la oportunidad. Soy un lateral que pasa mucho al ataque y doy el máximo en defensa".

"Para mí es algo nuevo. Estoy empezando mi carrera así que es una experiencia única y muy contento a donde llego a sumar minutos. Nunca tuve la oportunidad de jugar en La Bombonera, pero me contaron que a la cancha de Cerro Largo va mucha gente y el apoyo siempre es importante", agregó.

"Me dijeron que el fútbol uruguayo es duro. Hay que acostumbrarse a esto y creo que es parecido al argentino porque tenemos la misma pasión, así que espero dar lo mejor en el torneo aprovechando esa similitud", finalizó.

Gravi: "Me toca este desafío y voy a dejar lo mejor de mí"

Cerro Largo además sumó un jugador que tiene mucha experiencia en el fútbol uruguayo como lo es Jorge Gravi que también fue presentado en el elenco arachán y declaró: "Estoy muy contento y al ser de Treinta y Tres, que estamos al lado, te hacés hincha de Cerro Largo y con la expectativa de hacer un buen trabajo".

"Llegué muy chico a Danubio y quería llegar a Primera. Lo conseguí y siempre la idea es mantenerse. Ahora me toca este desafío y voy a dejar lo mejor de mí", sentenció el atacante.

Agustín Heredia fue el gran ausente.

El zaguero, que también será jugador de Cerro Largo, no pudo llegar este lunes porque el domingo tuvo que ser suplente en el encuentro de Boca ante Newell's en Rosario.

Es el único de los tres que tuvo competencia oficial en el plantel principal del xeneize donde disputó tres encuentros: dos por la Superliga de Argentina y el restante por Copa Libertadores.

El viernes llegaría a Uruguay para sumarse al plantel y así conocer a sus nuevos compañeros con los que compartirá todo el 2019 en el conjunto arachán.

Pudo haber llegado un cuarto jugador de Boca.

Hasta el momento, como arquero principal, Cerro Largo cuenta con Washington Aguerre que renovó su préstamo desde Peñarol, aunque estuvo cerca de arribar el arquero de la Cuarta División de Boca Juniors.

De todas maneras, la operación no se concretó y por eso el equipo arachán está en búsqueda de un arquero suplente de quien salió campeón en 2018 defendiendo los tres palos de Cerro Largo.

El carrilero Enrique Etcheverry es otra de las altas que puede sumar en horas Cerro Largo que se sigue armando con la intención de pelear con cosas grandes.