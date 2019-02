Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rodrigo Pastorini había terminado el partido del debut contra River Plate con mucha tristeza. Es que Wanderers había hecho los méritos para ganar y para ponerse 2-0 con un penal, pero al floridense se lo atajó Gastón Olveira. Unos días después tuvo su revancha, junto a De Arruabarrena fue el mejor exponente bohemio en el 4-1 a Nacional con dos tantos suyos, como en el Clausura 2018.



“Fue un partido lindo de ver, donde los dos equipos tuvimos situaciones de gol. Ellos arrancaron mejor, nosotros estábamos un poco nervioso. Sobre todo no lográbamos tener la pelota. Cuando empezamos a calmarnos, a jugar, a moverla de un lado hacia otro, empezaron a aparecer los espacios, ellos no la agarraban, le generamos peligro y esta vez creo que fuimos contundentes, que es algo que nos faltó el partido pasado”, analizó el atacante a Ovación.



“En el segundo, ya con el resultado a favor quizás nos tiramos un poco atrás, no tuvimos tanto la pelota y tuvimos que defender mucho. Los primeros 15 minutos fueron todos de Nacional, Nacho De Arruabarrena hizo un gran partido, sacó varias pelotas”, agregó Pastorini.



El centrodelantero de los albinegros señaló: “Nos faltó un poco de tenencia en el segundo tiempo, pero defendimos mucho y bien. Jugábamos contra un grande en su casa, pero supimos golpear en los momentos justos y quedarnos con los tres puntos”.



Por último, Pastorini, que le dedicó uno de los goles a Gastón Bueno, que no jugó porque falleció su padre, concluyó: “Me voy muy contento por haber podido hacer goles de nuevo en el Parque y lo más importante es que el equipo ganó. Estamos bien, convencidos de que este es el camino. Esperemos que sigamos con la confianza de que podemos hacerle frente a cualquiera”.