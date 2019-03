La continuidad de Eduardo Domínguez pende de un hilo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Tengo bronca e impotencia. Es muy fácil excusarse, tenemos que seguir teniendo autocrítica; con el cuerpo técnico la hacemos constantemente, pero de nada sirve dar muchas explicaciones si no se gana. La paciencia tiene límites, la tolerancia también. Lamentablemente los procesos se dificultan, pero de nuestro lado la insistencia y la creencia está”, dijo Eduardo Domínguez en una breve conferencia de prensa tras el 0-2 ante Danubio.



“Yo creo en los jugadores. Los resultados no nos están acompañando y nos está costando no solo ganar sino que dejar el arco en cero en lo que respecta al torneo local, ya que en la Copa lo pudimos lograr. Cada llegada que ha tenido el rival, ha sido gol. Se nos está haciendo muy cuesta arriba, pero la confianza la seguimos manteniendo aunque siempre vamos a depender de terceros. De nuestro lado hay muchos factores para creer a pesar de lo negativo de los resultados”, añadió el técnico.



Domínguez apuntó que “estamos lejos en el Apertura. El objetivo es anual, no es semestral, no es mensual”. Y ante la pregunta de si tiene la confianza para seguir no lo dudó: “seguro”.



Lo cierto es que ya hay algunos directivos de Nacional que pretenden la salida del entrenador argentino y lo hablarán en la directiva del próximo martes.



Oficialmente no hubo reunión de directiva anoche como se rumoreó tras el partido.



Algunos directivos con los que Ovación estuvo en contacto anoche manifestaron que lo que más preocupa más allá de los resultados es que no hay una evolución en el funcionamiento del equipo y que en ese sentido los resultados de la Libertadores no apaciguan en nada el mal inicio en el Apertura.



Hoy la continuidad de Domínguez pende de un hilo. El tema ya estuvo sobre la mesa en la reunión del lunes pasado, pero como Nacional jugaba 24 horas después por la Libertadores no se explayaron en una posible salida del DT.