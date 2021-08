La continuidad de Alejandro Cappucio en Nacional pende de un hilo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahora sí, llegó el momento de pasar raya. Se terminó el Torneo Apertura y, con al menos dos semanas de tiempo hasta que comience el Clausura (previsto para el sábado 11 de setiembre), la comisión directiva de Nacional deberá evaluar los pasos a seguir con el técnico Alejandro Cappuccio, quien hoy pende de un hilo.

Hasta ahora tuvo un cabo que lo sostuvo y fue el presidente José Decurnex, quien ha defendido su continuidad ante la mayoría en contra de sus compañeros de directiva. Sin embargo, se ha hido deshilachando y ahora es tan fino que está a punto de romperse.



A la hora de hacer el balance con las cosas buenas de un lado y las malas del otro, son claramente más estas últimas. Y vale enumerar:

- No ganó el Apertura, clave en la consigna de conseguir el tricampeonato

- No superó la primera fase de la Copa Libertadores

- Desembarcó en la Copa Sudamericana y quedó eliminado, para peor ante Peñarol

- No encontró nunca al equipo

- Solo proyectó a un juvenil que fue Nicolás Marichal

- Por el contrario, dio poca participación a futbolistas como Thiago Vecino, Guillermo May, Renzo Orihuela y Emiliano Martínez, quien disputó solo los últimos juegos

- El equipo falló en momentos clave, como los clásicos de la Sudamericana y el cierre del Apertura, en el que ganó tres puntos de los últimos 9 que disputó.

Entre las cosas a favor se puede destacar:

- Ganó la Supercopa uruguaya sobre Wanderers

- Logró el primero triunfo de Nacional en el estadio Campeón del Siglo

Los números de Alejandro Cappuccio

El entrenador lleva dirigidos 24 partidos en Nacional, con 13 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Ganó 43 puntos de 72 posibles, por lo cual su efectividad es del 59,7%.



El equipo convirtió 35 goles (1,46 por juego) y recibió 25 (1,04 por partido). En el Apertura anotó 23 y con partidos aún por jugarse, hay tres equipos que convirtieron más: Liverpool 38, River Plate 27 y Montevideo City Torque 26.

En este contexto de rendimientos pobres, resultados magros y objetivos no conseguidos se llegará a la reunón de este lunes, cuando la comisión directiva decidirá el futuro de Cappuccio. Hoy parece más afuera que adentro.



¿Qué lo puede pasar? Que Sud América le gane este domingo a Peñarol. En esa lucha particular que mantienen los dos grandes, que el aurinegro se mantenga por debajo en la tabla (está dos puntos detrás) juega un papel vital. Si Peñarol gana superará la línea de Nacional en las posiciones por un punto y ese puede ser el gramo definitivo en el lastre para terminar de hundir a Cappuccio.