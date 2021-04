Conocé a los jóvenes de Nacional que están en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Debido a la pandemia, y a las situaciones que se pueden dar durante la competencia con los contagios de COVID-19, es que la Conmebol autorizó a los clubes ya desde la Copa Libertadores pasada una lista extensa, de 50 futbolistas, para jugar el máximo certamen de clubes del continente.

El viernes Nacional presentó la nómina y en ella, lógicamente, aparecen muchos jóvenes de sus divisiones formativas. Claramente no serán tenidos en cuenta en la Libertadores de no existir ninguna situación particular referido a los contagios, pero sin lugar a dudas que es un mimo para los jovencitos, que todavía no tienen certezas lo que le deparará la carrera profesional. ¿Quién les puede quitar el mérito de estar en la lista de una Copa Libertadores? Nadie. Es una motivación extra para seguir superándose.

LA MERIENDA. Facundo Machado es el quinto arquero que hay en la lista tricolor tras Sergio Rochet, Guillermo Centurión, Mathías Bernatene e Ignacio Suárez. Es nacido en Rivera, vivió en Las Piedras y llegó a Nacional en AUFI.



Tiene apenas 17 años recién cumplidos y en este 2021 forma parte del plantel de Quinta División que conduce Rodrigo Lemos. También es guardameta de las selecciones juveniles de Uruguay. Junto a Ulises Márquez (lateral), compañero de generación, son los más chicos de la nómina.

Nacional tiene seis bajas para debutar en la Copa Libertadores By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Nacional tiene seis bajas para debutar en la Copa Libertadores

“Estaba en casa merendando y de la nada me llega un mensaje de un compañero felicitándome y yo ni idea de qué me hablaba, porque no habían avisado nada. Le pregunté por qué me estaba felicitando y me dijo que estaba en la lista de buena fe de la Libertadores. Estaba con mi hermano y entramos a fijarnos en la cuenta de Nacional de Instagram para ver si era verdad y veo ahí mi nombre en el 41 y no lo podía creer, je, estaba muy feliz. Después le mandé mensaje a mi representante para corroborarlo, porque capaz que era otro Machado, pero era yo nomás”, contó con emoción el arquero.

“Es un momento único. Me han mandado un montón de mensajes, hasta gente que ni me conoce”, agregó Machado.

PRIMERA VEZ. Algunos de los que están en la lista y son aún poco conocidos: de Cuarta División están los zagueros Santiago Mouriño y Mateo Antoni, el lateral izquierdo Santiago Otegui, el volante ofensivo Christian Moreno y los volantes o extremos Enzo Facchin y Guillermo López.



También están, de la generación 2001, el zaguero Mateo Pereyra, el mediapunta Gianluca Colla y el zaguero Ramiro Brazionis.



Ya de la generación 2000 y jugadores de Tercera División están Lucas Sanseviero, Franco Fagúndez y Felipe Cairus.

La lista completa de 50 jugadores

1 Sergio Rochet; 2 Mathías Laborda; 3 Renzo Orihuela; 4 Agustín Oliveros; 5 Rafa García; 6 Nicolás Marichal; 7 Brian Ocampo; 8 Gabriel Neves; 9 Gonzalo Bergessio; 10 Andrés D’Alessandro; 11 Ignacio Lores; 12 Ignacio Suárez; 13 Christian Almeida; 14 Joaquín Trasante; 15 Guillermo May; 16 Santiago Cartagena; 17 Ignacio Velázquez; 18 Leandro Fernández; 19 Alfonso Trezza; 20 Felipe Carballo; 21 Guzmán Corujo; 22 Ángelo Gabrielli; 23 Facundo Píriz; 24 Manuel Monzeglio; 25 Guillermo Centurión; 26 Armando Méndez; 27 Santiago Ramírez; 28 Pablo García; 29 Thiago Vecino; 30 Maxi Cantera; 31 Lautaro Pertusatti; 32 Emi Martínez; 33 Gonzalo Vega; 34 Felipe Cairús; 35 Axel Pérez; 36 Enzo Facchin; 37 Franco Fagúndez; 38 Camilo Cándido; 39 Lucas Sanseviero; 40 Mathías Bernatene; 41 Facundo Machado; 42 Ramiro Brazionis; 43 Mateo Pereyra; 44 Santiago Mouriño; 45 Gianluca Colla; 46 Santiago Otegui; 47 Christian Moreno; 48 Mateo Antoni; 49 Guillermo López; 50 Ulises Márquez.