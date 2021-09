Conocé la historia de Lenda Gómez, la fanática de Peñarol que vive en la casa aledaña al Prandi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La imagen se vuelve a repetir, pero esta vez los protagonistas son colonienses. La previa del partido entre Plaza Colonia y Peñarol en el Parque Prandi nos trae imágenes peculiares: ciudadanos de Colonia que fanatizan por Peñarol e incluso rivalizan con sus vecinos locales por amor a los colores.

Tal como ocurrió este sábado en las inmediaciones del Estadio Goyenola, donde habían ciudadanos tacuaremboenses que aprovecharon para ver a Nacional, esta vez los privilegiados fueron hinchas aurinegros que aprovecharon la cercanía con el Prandi para demostrar su simpatía por Peñarol.



Este es el caso de Lenda Gómez, una hincha de Peñarol que vive en la casa aledaña al estadio de Plaza Colonia.



“Desde que abrí los ojos al mundo soy hincha de Peñarol” manifiestó la simpatizante mientras señalaba con su mano a una vecina pidiéndole que participe de la entrevista. Su amiga, Luisa Soria, es fanática de Plaza Colonia y no soporta que Lenda, siendo una ciudadana coloniense, fanatice por el mirasol.

Conocé la historia de Lenda Gómez, la fanática de Peñarol que vive en la casa aledaña al Parque Prandi. @Ovaciondigital @elpaisuy pic.twitter.com/z873LwG5Wt — Nahuel Casuriaga (@CasuriagaNahuel) September 12, 2021

“Eso es provocar, porque los muchachos de Plaza Colonia pasan todos los días por acá y vos los saludás”, le comentó Luisa con el ceño fruncido.



Pero nada le quita la sonrisa a Lenda, una privilegiada que tiene a metros de su casa a los jugadores del club que ama. “Hoy lo voy a ver desde mi casa y sola porque me pongo muy nerviosa”, le contó a Ovación. De todas formas, reconoce que le seduce la posibilidad de asistir al estadio al tener a sus referentes tan cerca. “Me tienta terrible, pero me quedo en casa”, acotó con una sonrisa en su rostro.

Ante la consulta acerca del porqué de su decisión de fanatizar por Peñarol y no por Plaza, el conjunto local, manifestó: “Pero por favor, no me hables. Los hinchas de Peñarol somos gente muy humilde, mientras que los de Plaza son de copete levantado”.

Durante toda la entrevista, Lenda estuvo aferrada a una sola cosa, el escudo mirasol que conmemoraba los 90 años de su existencia: “Peñarol es todo para mí, cuando me muera que me pongan el escudo de Peñarol”, cerró.