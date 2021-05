Conocé el fixture completo del Campeonato Uruguayo 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Campeonato Uruguayo 2021 de Primera División contará con 16 equipos en busca de la consagración. Sin Torneo Intermedio, el mismo dispondrá de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura que serán claves para definir al gran ganador que se conocerá a fines de este año.

El siempre atractivo clásico entre Nacional y Peñarol se disputará en la novena fecha y se estima que se disputará el próximo 27 de junio

A continuación, fecha a fecha, el fixture del Campeonato Uruguayo 2021:

Fecha 1 (8-9 de mayo):

- Deportivo Maldonado vs. Liverpool

- Cerrito vs. River Plate

- Nacional vs. Cerro Largo

- Villa Española vs. Progreso

​- MC Torque vs. Sud América

- Peñarol vs. Plaza Colonia

- Rentistas vs. Fénix

- Wanderers vs. Boston River

Fecha 2 (15-16 de mayo):

- Wanderers vs. Deportivo Maldonado

- Boston River vs. Rentistas

- Fénix vs. Peñarol

- Plaza Colonia vs. MC Torque

- Sud América vs. Villa Española

- Progreso vs. Nacional

- Cerro Largo vs. Cerrito

​- River Plate vs. Liverpool

Fecha 3 (22-23 de mayo):

- Deportivo Maldonado vs. River Plate

- Liverpool vs. Cerro Largo

- Cerrito vs. Progreso

- Nacional vs. Sud América

- Villa Española vs. Plaza Colonia

- MC Torque vs. Fénix

- Peñarol vs. Boston River

- Rentistas vs. Wanderers

Fecha 4 (29-30 de mayo):

- Rentistas vs. Deportivo Maldonado

- Wanderers vs. Peñarol

- Boston River vs. MC Torque

- Fénix vs. Villa Española

- Plaza Colonia vs. Nacional

- Sud América vs. Cerrito

- Progreso vs. Liverpool

- Cerro Largo vs. River Plate

Fecha 5 (5-6 de junio):

- Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

- River Plate vs. Progreso

- Liverpool vs. Sud América

- Cerrito vs. Plaza Colonia

- Nacional vs. Fénix

- Villa Española vs. Boston River

- MC Torque vs. Wanderers

- Peñarol vs. Rentistas

Fecha 6 (12-13 de junio):

- Peñarol vs. Deportivo Maldonado

- Rentistas vs. MC Torque

- Wanderers vs. Villa Española

- Boston River vs. Nacional

- Fénix vs. Cerrito

- Plaza Colonia vs. Liverpool

- Sud América vs. River Plate

- Progreso vs. Cerro Largo

Fecha 7 (16-17 de junio):

- Deportivo Maldonado vs. Progreso

- Cerro Largo vs. Sud América

- River Plate vs. Plaza Colonia

- Liverpool vs. Fénix

- Cerrito vs. Boston River

- Nacional vs. Wanderers

- Villa Española vs. Rentistas

- MC Torque vs. Peñarol

Fecha 8 (19-20 de junio):

- MC Torque vs. Deportivo Maldonado

- Peñarol vs. Villa Española

- Rentistas vs. Nacional

- Wanderers vs. Cerrito

- Boston River vs. Liverpool

- Fénix vs. River Plate

- Plaza Colonia vs. Cerro Largo

- Sud América vs. Progreso

Fecha 9 (26-27 de junio):

- Deportivo Maldonado vs. Sud América

- Progreso vs. Plaza Colonia

- Cerro Largo vs. Fénix

- River Plate vs. Boston River

- Liverpool vs. Wanderers

- Cerrito vs. Rentistas

- Nacional vs. Peñarol

- Villa Española vs. MC Torque

Fecha 10 (3-4 de julio):

- Villa Española vs. Deportivo Maldonado

- MC Torque vs. Nacional

- Peñarol vs. Cerrito

- Rentistas vs. Liverpool

- Wanderers vs. River Plate

- Boston River vs. Cerro Largo

- Fénix vs. Progreso

- Plaza Colonia vs. Sud América

Fecha 11 (10-11 de julio):

- Deportivo Maldonado vs. Plaza Colonia

- Sud América vs. Fénix

- Progreso vs. Boston River

- Cerro Largo vs. Wanderers

- River Plate vs. Rentistas

- Liverpool vs. Peñarol

- Cerrito vs. MC Torque

- Nacional vs. Villa Española​

Fecha 12 (17-18 de julio):

- Nacional vs. Deportivo Maldonado

- Villa Española vs. Cerrito

- MC Torque vs. Liverpool

- Peñarol vs. River Plate

- Rentistas vs. Cerro Largo

- Wanderers vs. Progreso

- Boston River vs. Sud América

- Fénix vs. Plaza Colonia

Fecha 13 (24-25 de julio):

- Deportivo Maldonado vs. Fénix

- Plaza Colonia vs. Boston River

- Sud América vs. Wanderers

- Progreso vs. Rentistas

- Cerro Largo vs. Peñarol

- River Plate vs. MC Torque

- Liverpool vs. Villa Española

- Cerrito vs. Nacional

Fecha 14 (31 de julio-1° de agosto):

- Cerrito vs. Deportivo Maldonado

- Nacional vs. Liverpool

- Villa Española vs. River Plate

- MC Torque vs. Cerro Largo

- Peñarol vs. Progreso

- Rentistas vs. Sud América

- Wanderers vs. Plaza Colonia

- Boston River vs. Fénix

Fecha 15 (7-8 de agosto):

- Deportivo Maldonado vs. Boston River

- Fénix vs. Wanderers

- Plaza Colonia vs. Rentistas

- Sud América vs. Peñarol

- Progreso vs. MC Torque

- Cerro Largo vs. Villa Española

- River Plate vs. Nacional

- Liverpool vs. Cerrito