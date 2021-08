Las conmovedoras cartas con las que Neves y Emiliano Martínez se despidieron de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gabriel Neves y Emiliano Martínez partieron ayer rumbo a Brasil para jugar en São Paulo y Red Bull Bragantino. Los volantes surgidos en Nacional se despidieron en redes sociales con dos conmovedoras cartas. Los dos futbolistas repasaron en imágenes su pasaje por el club, desde juveniles hasta Primera.

Neves, en un extenso mensaje que difundió en Instagram, comenzó agradeciendo porque, aseguró, es lo que le "sale del corazón".

"Agradecer a todos los que hacen a Nacional más grande, no quiero nombrar uno por uno por miedo a olvidarme de alguien, pero cada uno sabe lo importante que es. La realidad es que no se qué decir, escribo, borro, me está costando demasiado, pero lo quiero hacer", indicó el mediocampista de 24 años.



"Quiero hacer una mención importante para todos mis compañeros, que sé como son, que sé lo que entrenan, que sé las ganas de ganar que tienen, de superarse, de mantener a Nacional en lo alto, y de verdad quiero agradecerles a ellos, pero no como jugador, si no como hincha, porque se lo merecen", explicó.



Tras 10 años entre Divisiones Formativas y Primera, Neves se despidió del club. "Entre mil sentimientos escribo esto, pero creo que todos son buenos, lo siento así. Viví muchas cosas en Nacional, logré muchos sueños que cuando era niño los veía inalcanzables. Debuté, hice goles, jugué internacionalmente, fui capitán y muchas otras cosas que logré gracias a Nacional", contó.



"Tuve muchos aciertos y tuve muchos errores, pero créanme que cuando me equivoqué, no fue por gusto, y créanme que a mí me dolía más que a nadie", agregó.



"Quiero agradecerles, por que me trataron muy bien siempre, por que me hicieron sentir en casa, porque me hicieron sentirme orgulloso de ser hincha de Nacional. Hoy me toca despedirme, lleno de objetivos y de sueños por perseguir, donde uno de ellos es algún día volver al club y disfrutar una vez más, vestir los colores de Nacional. GRACIAS", finalizó.

Martínez, por su parte, escribió: "Hoy después de nueve años me toca despedirme de mi casa, del club que me dio todo. No se imaginan lo difícil que es para mí".



"Todo este camino fue un sueño cumplido para mí y para mi familia, por eso quiero agradecer a todos los que fueron parte, la gente de formativas, funcionarios del club, a mis compañeros que me llevo la amistad de muchos y a toda la gente de Nacional por el apoyo y el cariño que me dieron siempre", sostuvo.



Martínez manifestó su deseo de "algún día" volver a ponerse "la camiseta más linda".



"Muchas gracias Nacional por todo, vas a estar siempre en mi corazón. 'Volveré siempre a verte.. por amor y porque así lo siento...'", cerró su mensaje.