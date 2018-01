El conmovedor homenaje que Atlético Nacional le hizo a Franco Armani

Atlético Nacional de Medellín le tributó una conmovedora despedida a Franco Armani , el arquero argentino que se convirtió en uno de los símbolos del club colombiano campeón de la Copa Libertadores en 2016, y que en los próximos días se sumará a River Plate .



El homenaje se realizó en el estadio Atanasio Girardot y contó con la presencia de miles de simpatizantes del equipo 'paisa', que despidieron con una ovación y diversos presentes a Armani, que a los 31 años regresa al fútbol argentino después de siete temporadas en el fútbol colombiano.

Visiblemente conmovido por el afecto recibido, Armani expresó: "Gracias por el apoyo. Me hicieron sentir como en casa. El cariño que me han brindado, la fuerza que me dieron, el gran apoyo. Es un momento de mucha tristeza, pero les agradezco por todo el respaldo.



Gracias a todos por entender lo que quiero en este momento, y siempre los voy a llevar en mi corazón. Me comprometo que, en el final de mi carrera deportiva, me voy a retirar en Atlético Nacional. Y quiero vivir en esta ciudad que me lo ha dado todo. La vida tiene muchas vueltas, pero mi pensamiento y el de mi señora es seguir perteneciendo a Medellín, una ciudad que me lo ha brindado todo. Me los llevo en el corazón. Infinitas gracias a todos ustedes".

Las palabras son pocas hoy para agradecerte tanta entrega y pasión #ArmaniParaSiempre pic.twitter.com/Qsj5uVNoAX — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 5 de enero de 2018

Durante su extensa etapa en Atlético Nacional, Armani fue parte de 13 títulos, con once campeonatos locales, la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017. Así se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del 'Gigante de la Montaña'.

Cuando me comparan con este hombre, me da algo de pena , ojalá yo ubiera sido la mitad de trabajador , de profesional , LO MERECES TODO MI FRANCO te deseo siempre lo mejor del mundo , te quiero mucho ! Y espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto! pic.twitter.com/aPwOOKIeIN — Rene Higuita (@higuitarene) 5 de enero de 2018

Incluso el legendario René Higuita, exarquero de la selección colombiana, se presentó para saludar a Armani. "Es así como pude decir que trabajé con un profesional ciento por ciento comprometido con el fútbol. También con el escudo verdolaga metido en el corazón. En ti Franco siempre he visto humildad, buenos modales, carisma y mucha verraquera 'paisa'. Eres una persona íntegra, un ejemplo a seguir y bien lo decía mi abuela: a la gente buena le pasan cosas buenas y eso se aplica en vos. Eso da alegría.



"Franco, lo que hoy vives es difícil. En este club te forjaste, sudaste sangre y nada ha sido fácil. Me pasó a mí, el destino me puso otro horizonte y con el corazón verdolaga en la mano, empaqué y me fui. Hoy estamos acá mañana no sabemos. Así volví y fui campeón con Nacional.



El corazón del hincha verde es para los mejores, entre los mejores y tu lo ganaste. Esta ciudad encanta y te lo digo con certeza, cuando vuelvas estos millones de brazos te recibirán con ánimo. Eres verdolaga de pura cepa. En Nacional te hiciste, de Nacional eres y de Nacional serás", amplió Higuita.